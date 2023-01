Imate li oko sokolovo: Pronađite miša na slici za manje od 9 sekundi i oborite rekord

Ovakvi detektivski zadaci sve su popularniji na društvenim mrežama. Mogu vam pomoći da razdrmate moždane vijuge i poradite na svojoj moći zapažanja. Takođe, one mogu pomoći istraživačima tako što će im reći mnogo o ljudskom umu i načnu na koji on funkcioniše.

There's a mouse hiding among mushrooms in this illustration. Can you spot it?#TrainYourBrain #QuarantineQuiz #StayhomeStaySafe pic.twitter.com/mJzGJKoYrS

— Qatar Day- Pulse of Nation (@qatarday) June 2, 2020