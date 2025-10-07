Isak Njutn je izračunao koje će se godine dogoditi kraj sveta – i bliže je nego što mislite

Isak Njutn je u tajnosti izračunao kada bi mogao da se dogodi kraj sveta – i njegova predikcija je bliža nego što mislite. Saznajte šta je otkrio i zašto je to važno danas.

Kada pomislimo na Isaka Njutna, obično ga vezujemo za zakone gravitacije, matematiku i fiziku. Ali malo ko zna da je ovaj genijalni um imao i duboko duhovnu stranu – i da je, u tajnosti, pokušavao da izračuna kada će se dogoditi kraj sveta.

Šta je zapravo predvideo?

U svojim rukom pisanim beleškama, koje su decenijama bile skrivene od javnosti, Njutn je analizirao biblijske tekstove, posebno Knjigu proroka Danila. Kombinujući teološke izvore sa matematičkom preciznošću, došao je do šokantnog zaključka: kraj sveta, kako ga je on razumeo, mogao bi da se dogodi godine 2060.

Da li je mislio na apokalipsu?

Njutn nije predviđao kataklizmu u holivudskom smislu. Njegova vizija kraja sveta bila je više duhovna transformacija nego fizičko uništenje. Verovao je da će doći do velikog preokreta u ljudskoj svesti, religiji i društvenim strukturama – trenutka kada će se „stari svet“ završiti, a novi početi.

Zašto je to važno danas?

Godina 2060 više nije daleka budućnost. Mnogi se pitaju da li su globalne promene, klimatske krize, tehnološki skokovi i duhovna potraga koje danas vidimo – zapravo znakovi tog preokreta. Njutnova predikcija, iako zasnovana na verovanju, nosi težinu jer dolazi od jednog od najbriljantnijih umova u istoriji.

Isak Njutn nije bio samo naučnik – bio je mislilac koji je pokušao da razume celokupnu stvarnost. Njegova predikcija o 2060. godini kao potencijalnom kraju sveta nije poziv na strah, već na budnost, promišljanje i unutrašnju promenu. Možda kraj sveta nije kraj svega – već početak nečeg dubljeg.

