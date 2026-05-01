Ishrana Nikole Tesle – potpuno odricanje za dug život, evo šta je jeo i kako

Kada pomislite na genija iz Smiljana, verovatno zamišljate munje i laboratorije. Ipak, njegova opsesija zdravljem i radnim učinkom diktirala je rigorozna pravila oko ishrane. Ishrana Nikole Tesle bila je daleko od uobičajene građanske prakse tog vremena. Odbacivao je sve što usporava um i stvara osećaj težine u stomaku. Cilj mu je bio da doživi duboku starost bistre glave. Pokazao je da prava moć dolazi iz onoga što odbijemo da unesemo u sebe.

Kakva je zaista bila ishrana Nikole Tesle

Ishrana Nikole Tesle zasnivala se na dva obroka dnevno, strogom vegetarijanstvu u kasnijim godinama i potpunom izbegavanju kafe. Obavezno je dugo žvakao svaki zalogaj radi maksimalnog varenja hranljivih materija i očuvanja energije.

Znamo da je Tesla strogo brojao pokrete vilice dok jede. On je shvatao mehaniku ljudskog tela baš kao i mehaniku ogromnih električnih mašina. Znao je da varenje teške hrane troši previše resursa. Zato je odlučio da smanji broj obroka i jeo je samo dva puta dnevno. Doručak je obezbeđivao neophodno gorivo za početak dana, dok je rana večera smirivala organizam i pripremala ga za san. Preskakao je ručak jer je s razlogom smatrao da taj obrok prekida radni tok i potpuno umrtvljuje mozak.

Teslin jelovnik zahtevao je dobru dozu discipline

Nikada nije trpeo prejedanje. Njegov svakodnevni pristup podrazumevao je potpuno svesno konzumiranje svakog pojedinačnog zalogaja. Gutanje hrane u brzini smatrao je ozbiljnim prestupom protiv sopstvenog biološkog mehanizma. Zanimljivo je da savremena medicinska nauka u potpunosti podržava njegovu praksu. Naime, kako naglašava Džejms H. Holis u studiji objavljenoj u časopisu „Physiology & Behavior“, istraživanje o uticaju žvakanja na unos hrane i sitost ukazuje da povećan broj ciklusa žvakanja pre gutanja može pomoći u regulaciji osećaja gladi i telesne težine.

Upravo to dugotrajno žvakanje hrane pomagalo mu je da godinama održi ekstremnu vitkost i izbegne probleme sa probavom. Želudac je radio znatno manje, a njegov mozak je istovremeno dobijao neuporedivo više dragocenog kiseonika. Nije se budio nadut, niti je osećao tegobe nakon jela.

Kako se hranio Tesla u godinama najvećeg uspeha

U ranoj mladosti je redovno jeo meso, ali je s vremenom primetio da mu takva teška hrana stvara previše mokraćne kiseline. Zato je postepeno i temeljno menjao svoje navike. Jelovnik čuvenog naučnika ubrzo je postao dominantno biljni. Odbacio je sve jake stimulanse poput omiljenog čaja, smatrajući ih potpuno nepotrebnim otrovima. Alkohol je pio veoma retko, uglavnom je to bila mala čaša kvalitetnog vina pre stupanja prohibicije na snagu u Americi.

Njegova oskudna, ali pažljivo birana trpeza često je uključivala sledeće namirnice:

Bistre supe od povrća bogate lako dostupnim mineralima

Toplo mleko kao najpouzdaniji i potpuno čist izvor proteina

Posebno birano sezonsko povrće bez ikakvih agresivnih i ljutih začina

Sveže ceđene sokove koji brzo hidriraju ćelije organizma

Svakodnevno je pio ogromne količine čiste vode, verujući da ona temeljno ispira unutrašnje organe i efikasno održava sva tkiva savršeno mladim.

Lekcije koje odmah možete primeniti

Probajte i vi da usporite tempo za trpezarijskim stolom. Jasno je da ne morate potpuno i doslovno kopirati Tesline navike u ishrani, ali fokusirano jedenje dokazano donosi ogromne zdravstvene benefite. Žvaćite svaki zalogaj potpuno svesno i polako. Uradite to već sledeći put kada sednete da ručate i vrlo brzo ćete primetiti kako vam to povećava nivo energije tokom kasnog popodneva. Osetićete onu pravu sitost mnogo brže nego inače.

Pojednostavite svoj tanjir. Smanjite porcije mesa i ubacite mnogo više lakih tečnih obroka poput toplih bistrih čorbi. Takva redovna praksa donosi predivan osećaj lakoće u telu. Brzo ćete zaboraviti na onaj dobro poznati popodnevni umor koji vas uporno tera u krevet. Dijeta srpskog genija definitivno nije puko iscrpljujuće gladovanje, već izuzetno precizno i pametno upravljanje sopstvenim biološkim resursima.

Da li je Nikola Tesla bio potpuno vegan?

Tesla je u kasnijim godinama bio vegetarijanac, izbegavao je meso, ali je pio toplo mleko svakog dana kao glavni izvor proteina.

Koji napitak je pio umesto kafe?

Pio je velike količine tople vode i mleko. Verovao je da voda ispira sistem, dok mleko daje neophodnu energiju mozgu.

Zbog čega je odbacivao čaj i kafu?

Smatrao je da kafa i čaj sadrže opasne stimulanse. Tvrdio je da ovi napici dugoročno iscrpljuju nervni sistem i troše dragocenu energiju.

