Istorija: 27. mart – od puča 1941. do obaranja F-117 A

1941 – Nakon pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu, u Beogradu je vojnim udarom svrgnut regent princ Pavle Karađorđević i na presto je doveden maloletni kralj Petar II Karađorđević. Zbačena je i vlada Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka i obrazovana nova s generalom Dušanom Simovićem na čelu.

1713 – Po završetku Rata za špansko nasleđe, Španija je, prema Utrehtskom ugovoru predala Velikoj Britaniji Gibraltar i Menorku.

1770 – Umro je italijanski slikar Đovani Batista Tijepolo (Giovanni Battista Tiepolo), poslednji velikan venecijanskog slikarstva. Njegovi glavni radovi, monumentalne freske nalaze se u palatama i crkvama u Veneciji, Udinama, Milanu, Veroni. Snažno je uticao na nemačko i špansko slikarstvo u završnoj fazi baroka.

1802 – Potpisan je Amijenski mirovni ugovor kojim je okončan rat Velike Britanije i Francuske i njenih saveznika, Španije i Batavske Republike (Holandije). Britanija je zadržala Trinidad, preuzet od Španije, i Cejlon, koji je preuzela od Holandije.

1845 – Rođen je nemački fizičar Vilhelm Konrad Rentgen (Wilhelm, Roentgen), dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1901. za otkriće X-zraka (1895), koje su po njemu dobile naziv „rendgenski zraci“.

1847 – Američke trupe su u Američko-meksičkom ratu, počele opsadu utvrđenja Vera Kruz, u kojem je bilo 5.000 Meksikanaca. Utvrđenje je palo nakon šestodnevnih borbi.

1860 – M.L. Bajrn (Byrn) iz Njujorka patentirao je prvi spiralni vadičep.

1923 – Umro je škotski hemičar i fizičar Džejms Djuer (James Dewar), koji je prvi dobio tečni, zatim i čvrst vodonik. Izumeo je termos-bocu.

1933 – Japan je istupio iz Lige naroda nakon što je ta organizacija osudila japansku okupaciju Mandžurije.

1945 – Nemci su u Drugom svetskom ratu lansirali poslednju raketu „Fau-2“ na Veliku Britaniju. Projektil ispaljen iz holandskog grada Hag pao je na Orpington, jugoistočno od Londona. U eksplozijama tih raketa tokom rata poginulo je 8.958 Britanaca.

1958 – Nikita Hruščov zamenio je na položaju predsednika sovjetske vlade Nikolaja Bulganjina.

1965 – Umro je francuski arhitekta Šarl Eduar Žanre (Charles Edouard Jeanneret), poznat kao Le Korbizije (Corbusier), jedan od najvećih arhitekata 20. veka, koji je korišćenjem armiranog betona, stakla i gvožđa radikalno promenio tradicionalni način gradnje.

1968 – U avionskoj nesreći, u eksperimentalnom letu u blizini Moskve poginuo je ruski kosmonaut Jurij Aleksejevič Gagarin, prvi čovek koji je u aprilu 1961. vasionskim brodom „Vastok“ obleteo Zemlju.

1970 – U zemljotresu u zapadnoj Turskoj, stradalo je više od 1.000 ljudi, a 90.000 je ostalo bez domova.

1977 – U najtežem udesu u istoriji vazduhoplovstva, poginula su 583 od 644 putnika i člana posade kada su se dva „Boinga 747“, holandske kompanije KLM i američke Pan-Am, sudarila na pisti aerodroma Tenerife na Kanarskim ostrvima.

1980 – U norveškom delu Severnog mora potonula je naftna platforma „Aleksandar Kiland“. Poginulo je 147 ljudi.

1992 – Poslednje jedinice bivše Jugoslovenske narodne armije napustile su Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju.

1996 – Izraelski sud osudio je Jigala Amira (Yigal) na doživotni zatvor zbog ubistva izraelskog premijera Jicaka Rabina (Yitzhak) u novembru 1995.

1997 – U Albaniji je poginulo 17 ljudi, u najtežem incidentu tokom dvomesečne antivladine pobune.

1998 – Umro je nemački proizvodjač automobila Ferdinand Porše (Porsche), osnivač fabrike sportskih vozila „Porše AG“. Tokom vladavine Adolfa Hitlera bio je jedan od konstruktora „bube“, popularnog automobila „folksvagen“.

1999 – Jugoslovenska protivvazdušna odbrana oborila je, tokom napada NATO-a na SR Jugoslaviju, američki bombarder „F-117 A“. Avion „noćni jastreb“ je pao u atar sela Buđanovci u Vojvodini.

2003 – U pokušaju hapšenja u blizini Beograda ubijene su vođe kriminalnog „zemunskog klana“ Dušan Spasojević „Šiptar“ i Mile Luković „Kum“, osumnjičeni za učešće u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića.

2006 – Umro je slavni poljski pisac, klasik naučne fantastike Stanislav Lem (Stanislaw). Njegove najpoznatije knjige „Solaris“, „Povratak sa zvezda“ i „Zvezdani dnevnik“ prevedene su na više od 40 jezika, među kojima i na srpski.

2013 – Sedište Ratne mornarice Severnoatlantskog saveza u Sredozemlju zatvoreno je posle 40 godina rada. Baza te mornarice premeštena je u Nortvud (Velika Britanija) u okviru pregrupisanja oružanih snaga NATO u Evropi.

2013 – Haški tribunal prvostepeno je osudio bivše visoke policijske zvaničnike Republike Srpske Miću Stanišića i Stojana Župljanina na po 22 godine zatvora.

2014 – U Vatikanu su se prvi put sastali papa Franja i američki predsednik Barak Obama. Razgovarali su o kontroverznim pitanjima abortusa i kontracepcije, verskih sloboda, brige za siromašne i zbivanjima u Siriji i Ukrajini.

2020 – Severna Makedonija je zvanično primljena u NATO kao 30. član ove organizacije.

2024 – Domaćinstva u svetu su u 2022. godini dnevno bacala oko milijardu obroka, što čini 60 odsto takvog otpada, dok je ostalo iz ugostiteljskih objekata i prodavnica, procena je Ujedinjenih nacija (UN).

(Beta)

