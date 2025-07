Italijansko ostrvo garantuje sunčano letovanje: Ako padne kiša, vraćaju vam novac!

Na italijanskom ostrvu Elba, uz obalu Toskane, posetioci više ne moraju da brinu o vremenskoj prognozi

Ovo mediteransko ostrvo pokrenulo je jedinstvenu kampanju „Elba bez kiše“, garantujući povrat novca za hotelski smeštaj ukoliko kiša pokvari njihov odmor. Kampanja je osmišljena tako da privuče turiste u predsezoni i postsezoni, nudeći im sigurnost i bezbrižnost na italijanskom moru, prenosi B92.

Uslovi za refundiranje i „sitnice“ koje treba znati

Ponuda „Elba bez kiše“ važi u periodu od 1. do 31. maja, a zatim od 15. septembra do 31. oktobra. Uslov za povrat novca za noćenje je da kiša pada duže od dva uzastopna sata u bilo kom danu, i to između 10 i 20 časova. Važno je napomenuti da doručak i večera nisu uključeni u refundaciju.

Elba ima povoljan položaj koji doprinosi brzoj promeni vremena i jakim vetrovima koji nose oblake, te kiša retko pada duže vreme. Klaudio Dela Lucija, pomoćnik menadžera za turizam ostrva, potvrdio je za Njujork tajms da su u poslednjih pet godina, tokom aprila i maja, imali samo dva dana sa više od dva sata kiše tokom dana.

Kako iskoristiti ponudu?

Ove godine u kampanji „Elba bez kiše“ učestvuje 14 objekata na ostrvu, od luksuznih hotela do kampova. Da biste se kvalifikovali za ovu ponudu, potrebno je da pošaljete imejl i zatražite tarifu „Elba bez kiše“ prilikom rezervacije smeštaja. Ukoliko se desi da kiša pada dva sata ili duže u navedenom periodu, hotel će vam vratiti novac za to noćenje.

Ostrvo bogate istorije i prirodnih lepota

Elba, jedno od najvećih italijanskih ostrva i deo Nacionalnog parka Toskanski arhipelag, poznata je ne samo po obećanju sunčanog neba. Pored prelepih mediteranskih plaža, Elba se ponosi impresivnim tvrđavama i mineralnim kupatilima. Ostrvo je takođe poznato kao mesto izgnanstva Napoleona Bonaparte od 1814. do 1815. godine, a posetioci mogu istražiti Nacionalni muzej Napoleonovih rezidencija u gradu Portoferaju kako bi saznali više o njegovom boravku.

