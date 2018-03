Iz aviona na pistu ispale tri tone zlata (foto)

Čto эto za želtaя fignя na vpp, sprosite vы? Da tak, zoloto. Prosto u An-12 v vozduhe otvalilsя gruzovoй lюk. A na bortu bыlo ni mnogo ni malo – 9 tonn zolota. Govorяt, bolьšaя častь – v pole. Kuda ehatь? V Яkutsk. #яkutsk #aэroport #zoloto #samolet #aviaciя #pilot #letčik #vpp #vzlet #posadka #nebo #polet #reйs #avariя #yakutsk #airport #gold #airplane #aviation #pilot #takeoff #landing #sky #flight #accident #mreporter

