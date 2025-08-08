Izaberite ružu koja vam se najviše sviđa: Test podsvesti otkriva šta vas vodi u životu, a šta krijete od drugih

Spremite se za iznenađenja i dublje razumevanje sopstvene psihe

Ovaj jednostavan test ličnosti sa ružama otkriće vam poruke vašeg nesvesnog. Samo izaberite jednu ružu na slici i pogledajte šta odabir otkriva o vašoj ličnosti.

Ruža broj 1

Ako ste izabrali ovu ružu, vi ste kreativna osoba koja ne voli uobičajene stvari. Potpuno ste drugačiji i toga ste uglavnom svesni, pa se trudite da pratite svoj unutrašnji glas.

Volite i težite tome da vas ljudi smatraju posebnim, pa čak i po onim stvarima koje nisu za pohvalu. Takođe, neretko birate da budete ekscentrični.

Skloni ste naglim i čestim promenama raspoloženja, ali se ne plašite ni promena u životu.

Volite da eksperimentišete i u poslu i u ljubavi. Imate možda sklonost i ka paralelnim emotivnim vezama.

Ruža broj 2

Ukoliko ste se odlučili za ružu u plavoj boji, vi spadate u osobe koje imaju potrebu da se ljudima predstavljaju drugačijim nego što zapravo jesu.

Volite da vam se dive i da ostavljate utisak nekoga ko „nikada ne greši“. Skloni ste prikrivanju emocija i gotovo nikada ne pokazujete svoje „pravo lice“.

Smatrate da vas ljudi ne bi prihvatili takve kakvi jeste, a u srži toga se kriju vaši strahovi od odbacivanja.

Nesvesno, verovatno imate duboku potrebu za prihvatanjem i podrškom.

Ruža broj 3

Ova ruža govori da ste vi verovatno neko koga u životu vode strasti i impulsi. Umete da reagujete u afektu vrlo burno, a od svega vam je najpotrebnije da se u tim situacijama nađete uz nekog ko vas voli i prihvata i ko je u stanju da vas vrati na početnu tačku.

Postoji mogućnost da ste veoma zaljubljive prirode, ali da vas ta zaljubljenost brzo i prolazi, odnosno da gubite interesovanje za neku osobu čim je osvojite. Mnogo je potrebno da neko uspe da vas zadrži uz sebe.

Ambiciozni ste i imate sklonost ka „šefovanju“ i na poslu i u kući, ali i sa prijateljima.

Ruža broj 4

Ukoliko ste izabrali ovu ružu, vi ste osoba koja teži celovitosti i harmoniji. Vaš put do toga da budete to što jeste i živite sebe bio je dug i trnovit.

Mnogo ste radili na sebi i uspeli ste da postignete balans između svog unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta i da se osećate ispunjeno i srećno.

Dovoljno ste i energični i smireni. Rođeni ste da budete lider, jer imate posebnu harizmu. Ljudi vas vole zbog vaše autentičnosti.

U ljubavi tačno znate šta vam je potrebno i radije birate samoću nego loše kompromise, dok čekate da sretnete ososbu za koju ćete smatrati da zavređuje vaše vreme i pažnju. Plašite se površnosti.

Ruža broj 5

Izbor ove ruže pokazuje da ste vi nežna, suptilna duša koja je željna ljubavi i pažnje. Veoma ste nesigurni i emotivni, što vas stalno vodi u izolaciju od ostatka sveta.

Vaše srce žudi za iskrenom ljubavlju, ali je moguće da zbog straha od samoće vrlo često srljate u veze koje vam ne donose dobro. Tako “ teško ranjeni“ emotivno, povlačite se i patite, dok se ne pojavi neka nova osoba čija pažnja će vas osvojiti.

Potrebno vam je da imate više samopouzdanja i da naučite da volite sebe, piše Telegraf.

