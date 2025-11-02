Izabrana najbolja nova srpska reč za 2025: Evo šta znači i kako je nastala

“Bezrečica” je najbolja nova srpska reč za 2025 – opisuje trenutak kad emocije brišu govor, a značenje ostaje snažno, jasno i svakome poznato.

Svake godine, srpski jezik dobija novu reč koja najbolje oslikava duh vremena. Za 2025. izabrana je reč “bezrečica” – izraz koji precizno opisuje trenutak kada emocije nadvladaju govor, a reči jednostavno nestanu.

Nastala iz svakodnevnog razgovora, ova reč već pronalazi mesto u jeziku, medijima i digitalnoj komunikaciji. Njena snaga leži u jednostavnosti, emotivnoj jasnoći i širokoj primeni. U nastavku saznajte kako je nastala, šta tačno znači i zašto je proglašena najboljom novom srpskom rečju.

Šta znači “bezrečica” – nova reč koja briše granice između jezika i osećanja?

Najbolja nova srpska reč za 2025. godinu je “bezrečica”. Ovaj izraz označava trenutak kada osoba ostane bez reči usled snažnog emotivnog doživljaja. U pitanju je spontana reakcija — kada govor prestane, ali osećaj ostane snažan i prisutan.

Reč je nastala iz svakodnevnog govora, kao odgovor na frazu “nemam reči”, koju mnogi koriste u trenucima iznenađenja, tuge, radosti ili šoka. “Bezrečica” jezički precizira taj trenutak i daje mu identitet.

Kako je nastala reč “bezrečica”?

Autorka Slavica Rakčević iz Beograda osmislila je reč tokom neformalnog razgovora sa komšinicom. U trenutku kada je komšinica više puta rekla “nemam reči”, Slavica je spontano dodala: “Danas si u bezrečici.” Ova reč je zatim prijavljena na konkurs Instituta za srpski jezik SANU i izabrana kao pobednička.

Kriterijumi za izbor uključivali su originalnost, upotrebljivost i emotivnu preciznost. “Bezrečica” je ispunila sve – jednostavna je, razumljiva, i već se koristi u svakodnevnim situacijama.

Koje reči su bile u konkurenciji?

U užem izboru našle su se i reči “studentoljublje” i “zlatotren”.

“Studentoljublje” označava ljubav prema studentima i obrazovanju.

“Zlatotren” opisuje trenutak pred zalazak sunca, kada svetlost dobija zlatnu nijansu.

Iako su obe reči imale poetsku vrednost, “bezrečica” je prepoznata kao najprimenjivija u svakodnevnom govoru, što joj je donelo prednost u konačnom izboru.

Zašto je “bezrečica” važna za savremeni jezik?

U vremenu kada se komunikacija ubrzava, a emocije često ostaju neizrečene, “bezrečica” nudi precizan izraz za stanje koje je do sada bilo teško opisivo. Ona omogućava da se snažan emotivni trenutak sažme u jednu reč – bez potrebe za dodatnim objašnjenjima.

Ova reč ima potencijal da se koristi u medijima, književnosti, društvenim mrežama i svakodnevnim razgovorima. Njena jednostavnost i emotivna snaga čine je pogodnom za širu upotrebu.

