Izračunajte broj ŽIVOTNE STAZE i saznajte šta vas čeka

Postupak je jednostavan, a može vam mnogo otkriti o vama ili o osobi koja vas zanima. Podatak koji vam je potreban jeste datum rođenja. Brojeve dana, meseca i godine rođenja zbrojimo i svedemo daljim zbrajanjem na broj između 1 i 9, osim ako ne dobijemo brojeve 11 i 22. Te brojeve ostavljamo takvim.

Evo primera:

Marko je rođen 29.3.1981., pa zbrajamo: 2+9+3+1+9+8+1=33=3+3=6

Znači broj Markove životne staze je broj 6. Pogledaćemo u tumačenje što taj broj znači, što on nosi sa sobom i kakva je Markova životna staza.

Drugi primer:

Iva je rođena 25.11.2000., pa sabiramo: 2+5+1+1+2+0+0+0=11

Samo kad u zbiru dobijemo brojeve 11 ili 22, njih ne sabiramo dalje.

Tako je broj Ivine životne staze broj 11.

Znači brojevi koje možete dobiti ovim računom jesu brojevi od 1 do 9, te brojevi 11 i 22. A sad otkrijmo njihovu simboliku.

BROJ ŽIVOTNE STAZE 1

Životni stil ovih ljudi zove se individualizam. Hteli, ne hteli, mnoge stvari moraju odraditi sami, pa s vremenom ojačaju i postaju primeri drugima. Ono što se obično traži i vezuje uz njih, jesu osobine hrabrosti, volje, temperamenta i dinamike. Uvek su aktivni i ne mogu da miruju. Koji put im je životna staza ispresecana mnogim borbama i preprekama, ali oni sami u svom karakteru nose sve što je potrebno da bi se opisano savladalo. U svojoj aktivnosti često mogu imati i sreće. Izazov je ono bez čega ne mogu, a takav im je i život. Jer što zrače, to i privlače.

BROJ ŽIVOTNE STAZE 2

Kod onih čiji je život obeležen dvojkom, prevladava saradnja i jedna vrsta smirenosti, a koji put i pasivnosti. Ovo su ljudi koji nabolje funkcionišu u paru i izrazito su talentovani za diplomatiju i saradnju uopšte. Uvek im je lakše da deluju u društvu, pa ih samo ponekad možete naći same. Razvijaju se i uspevaju postepeno i kod njih nema nekih skokova.

BROJ ŽIVOTNE STAZE 3

Ovaj broj mnogi smatraju srećnim i svetim brojem. Ljudi s tim brojem imaju istančan osećaj za sklad, a posebno su nadareni za kontakte i komunikaciju. Obično se nađu u poziciji da povezuju druge ljude, prenose informacije ili upućuju druge. Vrlo su elokventni i natprosečno su snalažljivi. Nije retkost da dobar deo života provedu u pokretu, pa putujući s jednog mesta na drugo, pa opet natrag i tako stalno. Otvoreni su i s lakoćom sklapaju poznanstva, pa su često rado viđeni u društvu.

BROJ ŽIVOTNE STAZE 4

Put ovih ljudi obeležen je sporim i sigurnim napredovanjem, a osobine njihovog karaktera jesu doslednost, upornost, konvencionalnost i poštovanje tradicije. Oni su sigurni čuvari sopstvenog doma, a često i pravi patriote. Sve što je sigurno i utvrđeno, njihovo je područje. Pa ako možda njihov život i ne izgleda atraktivan, oni funkcionišu na duge staze i kroz strpljiv i uporan rad. Ono što ih izdvaja od drugih je da su obično odlični oslonci i najbolje rame za plakanje. Kad postave čvrste temelje, znaju sve izgraditi do kraja. Ko traži sigurnost i čvrstoću neka se osloni na četvorku.

BROJ ŽIVOTNE STAZE 5

Životna staza pod obeležjem petice puna je bogatih, a koji put i neočekivanih događaja. Ovi ljudi su kreativni i sposobni za velike strasti. Znaju ni od čega da naprave pravi događaj, pa su omiljeni među ljudima, jer stvaraju one vibracije da se uvek nešto zbiva. Ali, događanja koja oni prolaze mogu ići na obe strane, pa kroz život znaju proći i najneverovatnije neugodne dogodovštine.

BROJ ŽIVOTNE STAZE 6

Ovim ljudima važna je ravnoteža. Često puta kroz život nađu se u poziciji da mogu ili čak moraju izabrati između dve ili više varijanti. Njihov izbor svoje budućnosti zahteva od njih i preuzimanje odgovornosti za ono u što su se upustili. Zato njihov put uvek može otići u dva smera – onaj koji je dobar ili onaj koji nije dobar za njih, a posledice preuzimaju sami. Vrlo su sposobni da žive s drugima, važan im je brak, ljubav i porodica, jer tu nalaze svoju pravu ravnotežu, a takođe su često i smireni i prilagodljivi. Trenutak odluke za njih je ključ njihovog daljeg puta u životu.

BROJ ŽIVOTNE STAZE 7

Sedmica je bogata duhom, nezavisna i originalna. I to je sveti broj koji se sastoji od 4 strane sveta plus sveti broj tri, pa je njegova simbolika vrlo zanimljiva i složena. Ovi ljudi često imaju poseban put, moguće i doslovno da prođu mnogo toga, od borbi s okolinom ili zbog nekih svojih ideja, do putovanja i dubokih razmišljanja i otkrivanja. To su originalni istraživači koji u životu prođu svašta. Obično su izrazito zanimljivi drugima, ali nisu uvek skloni da se vežu za njih. Više vole prijateljski nego odnos intimnosti.

BROJ ŽIVOTNE STAZE 8

Staza ovih ljudi obeležena je jasnim i moćnim delovanjem. Imaju smisla za materijalno i obično uspevaju u poslu, no nisu bez rizika. U životu se mogu zateći i u opasnim situacijama ili dilemama iz kojih iz izvlači samo njihova hladnokrvnost, izdržljivost i snaga. Obično nakon izazovnih i rizičnih događaja stiču stabilan položaj, a neretko i bogatstvo.

BROJ ŽIVOTNE STAZE 9

Još jedan u nizu svetih brojeva, devetka uvek obećava. Ovo su nepopravljivi idealisti i plemenite duše kojim je strano sve što je nisko i podlo. Koji put su naivci, ali takođe u takvom svom pristupu, imaju i sreće, poput deteta. Skloni su daljinama, visinama i dubinama, pa sve što nema kraja, njihovo je područje. Često se to manifestuje i kroz život ispunjen doslovnim putovanjima ili putevima duše, koja im daju široke horizonte, pa su ovo najmoćniji filozofi, istraživači, i ljudi velike tolerancije. Izrazito su otvorenoga duha i veliki humanisti. Uvek slede svoje ideale, a znaju da se izdignu iznad problema. Hrabri su i vole ljude.

BROJ ŽIVOTNE STAZE 11

Životna staza ovih ljudi sadrži u sebi velike planove, no uvek prisutnu crtu isključivosti. Sposobni su da utiču na druge ljude, pa mogu ostvariti veća dela. Ali istovremeno, ne podnose nikakvu vrstu sputavanja, što ih može dovesti da igraju na sve ili ništa. Takav hod po ivici zna za posledicu dati faze većih uspeha, kao i većih neuspeha, pa je njihova životna staza neretko obeležena velikim usponima, kao i velikim padovima. Zbog snažnog karaktera, oni opet iznova nastavljaju da grade porušeno i svojom voljom opet se uzdižu do vrha, pa priča opet ima svoj nastavak. Gore-dole-gore, itd…

BROJ ŽIVOTNE STAZE 22

Ovaj broj zatvara mnoge cikluse i nagoveštava životnu stazu velikih i globalnih ciljeva. To su obično ljudi koji imaju natprosečne sposobnosti i primereno njima, neretko dobiju priliku da deluju na univerzalnom nivou za opšteljudsko dobro. Zbog takvih svojih osobina i zahteva koje pred njih postavi njihov put, oni najčešće zanemare vlastite interese i deluju na velikim projektima važnim za društvo uopšteno. Njihova staza obeležena je mnogobrojnim aktivnostima u kojim dolaze do izražaja njihove odlične sposobnosti, a posledice su dela koja pamte generacije.

