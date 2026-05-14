Japanski test ličnosti koji ne greši: Izaberite jednu voćku sa slike i otkrijte vaše najskrivenije osobine

Japanski test ličnosti otkriva najskrivenije osobine na osnovu omiljene voćke. Pogledajte sliku, izaberite jednu i pročitajte istinu o sebi.

Prema verovanjima drevnih Japanaca, smatra se da voće simbolizuje balans u ljudskom telu, a da je ova teorija tačna, potvrdili su i naučnici koji su ustanovili da omiljena voćka ukazuje na neke karakterne crte ličnosti. Upravo na tome se zasniva japanski test ličnosti koji već godinama intrigira ljubitelje psiholoških kvizova.

„Reci mi šta jedeš i reći ću ti kakav si“, misao je japanskog naučnika dr Kičija Kurijame, tvorca posebne vrste psihologije koja na temelju omiljenog voća i povrća otkriva tajne ljubavnog života.

Naučnici su usvojili tezu da naš karakter određuju afiniteti prema bojama, oblicima, pa i omiljenim ukusima. Stoga, fokusirajte se na ilustraciju, uzimajući u obzir sve navedene kriterijume i odaberite voće koje će vam u daljem tekstu otkriti vaše karakterne osobine.

Kako funkcioniše japanski test ličnosti

Princip je vrlo jednostavan i upravo zato deluje. Ne razmišljajte previše, već se prepustite prvom utisku. Ono što vam u trenutku zapadne za oko otkriva više nego što mislite.

Boja, oblik i ukus zajedno grade malu mapu vaše ličnosti.

Pažljivo pročitajte tumačenje koje vam pripada.

Jagoda

Nema sumnje da ste izabrali voće ljubavi i simbol romantike. Nije malo onih koji obožavaju jagode, ali ako ste veliki fan ovog voća to govori i o vašoj vatreno naglašenoj prirodi, ali i uvek optimističnom životnom stavu.

Pored svega, ipak ste realista i individualac s jasnim ciljevima i dobrom organizacijom dok, s druge strane, ne propuštate priliku za dobrom zabavom i hedonizmom. Prepoznatljivi ste po dobrom stilu i naglašenoj privlačnosti.

Grožđe

Društveni ste, ali ipak suzdržani i odmereni u pojedinim situacijama. Vaša pronicljivost doprinosi uglednom rejtingu u skoro svakoj sferi života.

Uvek ste ispred svoje generacije, odlikuju vas zrelost i odgovornost. Osećaj empatije u sklopu sa navedenim karakteristikama čine vas najpoželjnijim članom svake zajednice i društva. Vi ste osoba na koju se svako može osloniti.

Jabuka

Ključna reč za vas je – ambicija. Praktičar ste i strategija vam je jača strana na putu ka uspehu. Neretko, ljubitelji ovog voća postižu zavidan uspeh zbog „matematičkog“ principa razmišljanja.

Cenite tradicionalne vrednosti i imate visoka moralna načela. Ipak, druga strana strastvene prirode ponekad vas može skrenuti sa puta, pa neke prolazne ljubavne zanose možete duboko doživeti, prizivajući ih često u sećanje.

Malina

Večiti avanturisti kojima omče i stege poput nepisanih pravila bivaju kamen spoticanja u ekspanziji životnog elana. Vama mnogi zavide na energiji, ali često se prema obavezama ponašate nekonvencionalno.

No, okruženje teško može da shvati umetnički stil života podređen isključivo hedonizmu, pa prema njihovim kriterijumima – izlazite iz okvira. Kod drugih neretko izazivate i osećaj zavisti, jer se ne usuđuju da se hrabro prepuste životnim izazovima kao vi. Vama je sloboda najvažnija.

Kupina

Vi ste blagi, nežni i popustljivi. Imate svoj svet i vodite se pravilom da ne remetite druge kako ne bi ni oni remetili vas. Elokventni ste, ali stidljivi, pa neretko ljudi mogu steći pogrešno mišljenje o vama dok vas ne upoznaju.

Druga strana vaše prirode žudi za otkrivanjem novih svetova, ali i pronalaženjem srodne duše s kojom ćete deliti duboku emociju.

Nar

Kako i samo voće raste u toplim krajevima, tako i vas privlače tople destinacije. Svoj život zamišljate pored mora i nepopravljivi ste romantičar. Privrženi ste porodici i nastojite da imate što više dece.

Ljubav vam je glavni pokretač, ali takođe, ako na ovom polju nešto ne funkcioniše, može se na vas odraziti u destruktivnom smislu na ostale segmente života.

Pomorandža

Raspoloženje ume da vam oscilira, pa često možete biti neshvatljivi okolini. Ne dozvoljavate svakome da vam remeti zonu komfora i vrlo pažljivo birate prijatelje. Uglavnom datiraju iz ranog detinjstva.

Privlači vas istorija i događaji koji su uticali na formiranje sveta ovakav kakav je. Intelektualni ste tip i držite se maksime da se čovek uči dok je živ – vi ste žedni znanja i novih otkrića.

Banana

Ljubitelji banana su mahom emotivci kod kojih je sve transparentno. Vi nemate problem da izrazite osećanja i zbog te sjajne osobine ne ostavljate mnogo mesta patnji. Načisto ste sa onim što osećate i lako odlazite ako shvatite da nešto ne funkcioniše – ljubav, posao, prijateljstvo, rodbinski odnosi.

Umete da zabavite okruženje, pa se od vas nekada očekuje i previše. Ipak, skloni ste da dramatizujete ponekad tamo gde drami nema mesta.

Kivi

Kivi je voće sreće. Ono je odraz vaših smelih želja i jedinstvenosti. Ukus ovog neobičnog voća izdvaja ga iz gomile, baš kao što se i vi izdvajate.

Da li je ovaj test ličnosti pogodio vašu suštinu?

Na kraju, važno je zapamtiti da nijedna osoba nije samo jedan skup osobina, ali afiniteti koje gajimo često jesu ogledalo našeg unutrašnjeg sveta.

Bilo da ste izabrali jagodu zbog njene vatrene prirode ili kivi kao simbol jedinstvenosti, ovaj test ličnosti služi da nas podseti na to koliko su naši karakteri slojeviti i zanimljivi.

Najveća vrednost koju ovaj japanski test ličnosti pruža nije samo puka zabava, već prilika da na trenutak zastanemo i razmislimo o svojim vrlinama, manama i onome što nas zaista pokreće.

Da li ste se pronašli u opisu svoje omiljene voćke ili vas je rezultat potpuno iznenadio?

