Japansko selo iz bajke u kom se i danas živi kao pre nekoliko vekova! (VIDEO)

Japansko selo je na listi svetske kulturne baštine i to predstavlja priznanje ne samo njenoj autentičnoj arhitekturi, već i načinu života

Širakava je japansko selo u planinskom delu Japana, u oblasti koja je nekada smatrana divljom, neistraženom i teško dostupnom.

Visoke planine Japana i obilne snežne padavine decenijama su ograničavale kontakt sa susednim krajevima, stvarajući gotovo potpunu izolaciju. Upravo ti uslovi, koji su na prvi pogled delovali nepovoljno, omogućili su razvoj autentičnog načina života, duboko ukorenjenog u prirodi i tradiciji.

Danas je Širakava prepoznata kao mesto od izuzetne kulturne vrednosti i nalazi se na listi svetske kulturne baštine. Njena očuvana arhitektura, običaji i svakodnevni ritam života svedoče o sposobnosti ljudi da se prilagode prirodi i očuvaju identitet uprkos izazovima vremena, prenosi 24sedam.rs.

Izolacija koja je oblikovala snažnu zajednicu i posebne običaje

Zbog dugih i oštrih zima, stanovnici Širakave su vekovima bili upućeni jedni na druge. Ovakvi uslovi stvorili su snažan osećaj zajedništva, solidarnosti i međusobne pomoći, koji je bio ključan za opstanak sela. Život se odvijao prema jasno utvrđenim pravilima, a znanja i veštine prenosili su se s generacije na generaciju.

Iz takvog načina života razvili su se posebni običaji i tradicije koje su opstale do danas. Arhitektura sela, prilagođena velikim količinama snega, postala je njegov zaštitni znak i simbol snalažljivosti ljudi koji su uspeli da usklade svakodnevicu s prirodnim uslovima.

Priroda je ovde temelj opstanka i svakodnevnog života

U Širakavi priroda nikada nije bila doživljavana kao neprijatelj, već kao saveznik. Stanovnici su naučili da koriste resurse na održiv način, oslanjajući se na cikluse godišnjih doba i ritam planinskog okruženja. Poljoprivreda, gradnja i svakodnevni poslovi bili su u potpunosti prilagođeni klimatskim uslovima.

Ovakav odnos prema prirodi stvorio je način života zasnovan na ravnoteži, strpljenju i poštovanju okruženja, vrednostima koje danas sve više dobijaju na značaju u savremenom svetu.

Živa kulturna baština i danas inspiriše turiste

Upis Širakave na listu svetske kulturne baštine predstavlja priznanje ne samo njenoj autentičnoj arhitekturi, već i načinu života koji se i dalje neguje. Iako je selo otvoreno za posetioce iz celog sveta, svakodnevni život stanovnika ostaje veran tradiciji i duhu prošlih vremena.

Međutim 2019. vlasti su odlučile da ograniče posete uvođenjem lista čekanja za turiste, a naredne godine Shirakawa je ponovno probudila zanimanje kada se našla na listi najodrživijih destinacija na svetu.

