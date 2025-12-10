Jedina novčanica koja nikad nije falsifikovana: Možda imate “Ružicu inflaciju”, a da i ne znate

Samo jedna novčanica je dobila nadimak „siva golubica“, a nikada nije bila falsifikovana, jer je to bilo nemoguće

Puno je zanimljivih novčanica iz vremena SFRJ, ali samo jedna je dobila nadimak „siva golubica“.

U pitanju je novčanica od hiljadu dinara, koja je u upotrebu ušla neposredno pred 29. novembar 1975. godine.

Na njoj se vidi žena koja u ruci drži grozd, pored koga je i drugo voće i povrće, a u pozadini se vidi kombajn koji žanje polje.

Dizajnirao ju je Andreja Milenković, naš proslavljeni slikar, grafičar i minijaturista i jedini profesionalni dizajner poštanskih maraka u izdanju SFRJ.

Ova novčanica nikada nije bila falsifikovana, jer je to bilo nemoguće, prenosi danas.rs.

Na novčanici je oslikao lik svoje supruge Ružice Milenković, rođene Arsenijević, koja je zbog toga naknadno dobila i nadimak „Ružica inflacija“.

Novčanica je nastala u okviru teme „zeleni plan“ i bila je u opticaju do 1989 godine, a zbog čak 40 hiljada linija sivih nijansi nikada nije falsifikovana.

Lik na novčanici nije izmenio Ružičin život

Mediji su svojevremeno intervjuisali Ružicu, te je pitali kakav je osećaj biti na jednoj od najpopularnijih novčanica:

“O svemu tome pojma nisam imala”, kaže Ružica. “Pozirala sam Andriji uverena da će mi, kako je obećao, izraditi portret. I umesto da dobijem sliku koja bi bila samo moja, dobila sam izmenjen lik na novčanici koju – svako može imati. Bila sam, tada, povređena. Kasnije, sam postala ponosna što je to Andrijino delo.”

Lik na novčanici od hiljadu (novih) dinara, naravno, uopšte nije izmenio Ružičin život: “Događalo mi se da mi ljudi s kojima se upoznam kažu: ‘Vi me na nekog podsećate.’ Znala sam da to nije opšta fraza, ali, naravno, nikad nisam želela da objađnjavam gde su me to videli i na koga ih podsećam. Bilo bi to teško objasniti: ljudi mahom u novac gledaju kao u vrednost, a ne kao u grafički izraz.”

Obavezno proverite stare uspomene jer možda i vi imate ovu „sivu golubicu“, a da i ne znate…

