Jesen je ove godine stigla dan ranije, evo i zašto

Jesen je počela 22. septembra umesto uobičajenog 23. septembra, što je mnoge iznenadilo i navelo na pitanja – kako se datum početka nove sezone menja svake godine?

Zašto se datum menja?

Jesenja ravnodnevnica ili ekvinocij označava tačku kada Sunčeva putanja preseče nebeski ekvator, čineći dan i noć gotovo jednakim po trajanju širom sveta. Taj trenutak ne događa se uvek u isto vreme niti na isti datum, što objašnjava pomeranje početka jeseni.

Kalendar vs. astronomska godina

Kalendar je zasnovan na tropskoj godini od približno 365 dana, dok Zemlji stvarno treba 365 dana, 5 sati, 48 minuta i 45 sekundi da obiđe Sunce. Ti višak sati svake godine pomeraju astronomske događaje ka ranijim datumima. Prestupne godine s dodatnim danom u februaru umanjuju pomeranje, ali ga ne eliminišu u potpunosti.

Šta znači raniji početak jeseni?

Ove godine je ravnodnevnica zabeležena u jutarnjim satima 22. septembra, čime je službeno označen početak jeseni na severnoj hemisferi. U većini godina ekvinocij pada 22. ili 23. septembra, a izuzetno može pasti i 21. septembra.

Kalendar kao ljudska tvorevina

Ovaj prirodni ciklus podseća nas da je kalendar način da ljudi prate ritam svemira, ali ga nikad ne može savršeno “uhvatiti”. Ako ste se iznenadili ranijim dolaskom jeseni, imajte na umu da su za to zaslužni astronomski, a ne meteorološki razlozi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com