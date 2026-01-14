Jeziva jednačina iz prošlog veka opet plaši svet: Zašto je 2026. označena kao prelomna godina za apokalipsu?

Jeziva jednačina stara više od 60 godina i danas izaziva nelagodu – jer ne dolazi od proroka, već od ozbiljnih naučnika i matematičkog modela

Predviđanja kraja sveta prate čovečanstvo gotovo od njegovih početaka. Od drevnih zapisa koji upozoravaju na moralni sunovrat, preko verskih proročanstava, pa sve do savremenih teorija zavere, apokalipsa je uvek bila moćan alat za buđenje straha i pažnje.

Ipak, većina takvih tvrdnji počivala je na verovanju, simbolici ili proizvoljnim tumačenjima, bez stvarnog oslonca u nauci. Upravo zato jedno upozorenje staro više od šest decenija i danas izaziva nelagodu – jer ne dolazi od proroka, već od ozbiljnih naučnika i matematičkog modela koji je objavljen u uglednom naučnom časopisu, prenosi 24sedam.rs.

Drevna jednačina modernog doba: Naučnici su podvukli crvenu liniju

U novembru 1960. godine časopis Science objavio je rad trojice istraživača sa Univerziteta Ilinois – Hajnca fon Ferstera, Patriše M. Mur i Lorensa V. Amiota. Njihova analiza demografskih trendova zapadnog sveta oslanjala se na matematičku jednačinu koja je opisivala ubrzani rast svetske populacije.

Zaključak je bio uznemirujući: ukoliko se postojeći trend nastavi bez ograničenja, broj ljudi na planeti približava se tački u kojoj sistem više ne može da izdrži. Prema njihovim proračunima, simbolična tačka kolapsa pada upravo na petak, 13. novembar 2026. godine.

Prenaseljenost je početak apokalipse

Za razliku od filmskih apokalipsi, ovaj scenario ne uključuje nuklearne ratove, udare asteroida ili erupcije supervulkana. Umesto toga, naučnici su upozorili na daleko suptilniju, ali opasniju pretnju – prenaseljenost. Medicinski napredak i produženje životnog veka dramatično su ubrzali rast populacije, dok resursi ostaju ograničeni.

Godine 1960. na Zemlji su živele oko tri milijarde ljudi, dok danas taj broj premašuje osam milijardi. Hrana, voda, energija i prostor postaju ključne tačke pritiska koje mogu destabilizovati čitave civilizacije.

