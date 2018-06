Još jedan u nizu skandala: Da li to Maradona diluje drogu na stadionu? (video)

Slavni argentinski fudbaler ne prestaje da šokira javnost ponašanjem na utakmicama svetskog prvenstva u kojima bodri svoje „Gaučose“. Najpre je skrenuo pažnju na sebe ponašanjem na utakmici sa Nigerijom, onda je završio u bolnici na aparatima, zatim se pojavila vest da je mrtav, koja je demantovana, a poslednji u nizu je jedan skandalozni snimak, prenosi blic.rs.

Nothing to see here just Maradona dealing drugs! pic.twitter.com/pcZt9sSma5

— Ronan (@ronanOreilly38) June 27, 2018