Kakav lik: ukrao AJKULU iz akvarijuma (video, foto)

Amerikancu od 38 godina, koji je priznao je da je ukrao malu ajkulu iz jednog akvarijuma u San Antoniju u Teksasu tako što je ribu stavio u kofu i potom u dečja kolica, biće sudjeno za kradju, preneli su danas lokalni mediji u SAD.

Policija je pronašla ajkulu dva dana posle njene otmice koja se dogodila usred dana.

Snimci video nadzora akvarijuma pokazali su osobu koja izvlači ajkulu iz vode iako su bili prisutni i drugi posetioci. Policija je identifikovala kradljivca na osnovu njegovog vozila.

Kod Amerikanca, čije ime nije saopšteno, pronadjene su razne morske životinje.

Ukradena mala ajkula je zbrinuta i trenutno je u karantinu.

