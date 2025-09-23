Kako ćete prepoznati Balkanca u tuđini? Po registraciji, naravno, a ova snimljena u Americi je urnebesna (foto)

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija automobilske tablice iz savezne države Indijana koja je nasmejala korisnike s prostora Balkana zbog skrivene poruke koju mogu lako da protumače samo oni rođeni na ovim prostorima.

BMW X3 #bmwx3 #idiu3pizdematerine #udiu3pm #registarskepločice #registarsketablice #bmw #humor #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com Posted by HumorPicture on Friday, May 24, 2019

Objava je brzo prikupila reakcije i komentare jer povezuje svakodnevni prizor u inostranstvu s humorom i jezičnim dosetkama iz domaćih krajeva.

Slični primeri pokazuju kako se nostalgični ili duhoviti elementi iz rodnog kraja mogu provući čak i kroz naizgled beznačajne stvari, poput registarske oznake, i postati izvor zajedničke zabave među ljudima koji dele isti kulturni kod.

