Na zasedanju Svekineskog narodnog kongresa i zasedanju Kineske narodne političke konsultativne konferencije prošle godine, odnosno „Dva zasedanja“, izraz „dobar stan“ je po prvi put upisan u izveštaju o radu vlade. To se nije samo pojavio novi pojam, već i direktan odgovor države na potrebe stanovništva.

Kako izgleda idealan stan u Kini? Danas ćemo zajedno posetiti prikazani stan na prodaju.

Pripremile: Đi Sju i Niju Đijunsija

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG)

