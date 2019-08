Kako je ovo moguće: Optička varka zaludela internet (video)

Ovih dana korisnike društvenih mreža oduševila je optička varka i mnogi i dalje ne mogu da shvate kako zapravo funkcioniše.

Naime, na snimku je prikazana 3D skulptura strelice koja, koliko god puta da je okrenete, ne pokazuje smer na levo.

This arrow by mathematician and sculptor Kokichi Sugihara can't point left. Here's how it works: It's 3D-printed with a bunch of curves our brains don't register. pic.twitter.com/Xa32GrI7ii

— Khai (@ThamKhaiMeng) August 4, 2019