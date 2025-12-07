Kako prepoznati Balkanca u inostranstvu? Evo kakve je tablice neko u Kanadi stavio na auto

Kad je video tablice na ovom BMW-u registrovanom u kanadskoj provinciji Ontario, čovek je odmah znao da je vlasnik auta neko s Balkana. Kako? Vrlo jednostavno.
Pogledajte šta je pisalo na tablicama. 😅
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com
Naši ljudi lako se prepoznaju u belom svetu, i to bez da progovore. Dovoljno je pogledati kakve su im tablice na automobilu.
Kad je video tablice na ovom BMW-u registrovanom u kanadskoj provinciji Ontario, čovek je odmah znao da je vlasnik auta neko s Balkana. Kako? Vrlo jednostavno.
Pogledajte šta je pisalo na tablicama. 😅
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com