Kako se jedan konobar sveti nepodnošljivim gostima: Šokiraćete se kada vidite šta im radi

Mora mu se priznati – ima prilično zanimljive i pametne taktike.

Dilan Karino, konobar iz Teksasa, nedavno je otkrio svoje taktike za suočavanje s bahatim gostima u restoranu. Umesto da ih odmah posluži, ako primeti da su gosti ignorisali pravila, poput sedenja za prljavim stolom bez dozvole hostese, on ih pusti da čekaju oko 20 minuta dok ne pitaju zašto ih niko nije poslužio. Tada se pravi da nije svestan njihovog čekanja, komentarišući prljave tanjire oko njih.

„Niko vam nije pomogao? Već ste jeli?“, zbunjuje goste.

Kada shvate da su ih zaboravili, on im objašnjava pravila restorana i nudi im da razgovaraju s hostesom, često izazivajući nelagodu.

Karino takođe ističe da je unošenje vlastitih pića u restoran loše ponašanje koje kažnjava tako što odjednom čini jelovnik za doručak nedostupnim.

„Doručak je završen pre šest minuta. Ne možemo napraviti više palačinki. Možda nisu trebali doneti svoju kafu“, objašnjava on.

Iako svestan da takve taktike mogu rezultirati manjkom napojnice, Karino se ne brine.

„Zadrži svojih šest dolara. Dao si mi priliku za osvetu“, zaključuje on.

Ovaj video je izazvao različite reakcije među gledaocima, ali Karino ostaje dosledan u svojim metodama suočavanja s nepristojnim gostima.

