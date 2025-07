Kako se pravilno zove prvo i poslednje parče hleba? Ovo pitanje posvađalo Britance, nazivi su urnebesni (foto)

Dok Englezi lupaju glavu oko naziva, Srbi sa svojim bogatim jezikom imaju čak dva naziva

Grupa Britanaca povela je žestoku polemiku na društvenim mrežama u vezi s prvim i poslednjim parčetom vekne hleba. Rasprava je pokrenuta na Tviteru i odatle se proširila i na drugim platforme, a tokom nje su se pojavili najneverovatniji predlozi kako se taj deo hleba zapravo zove.

Settle the debate once and for all. pic.twitter.com/NwndYgYYUQ

— No Context Brits (@NoContextBrits) June 19, 2023