Kako su se samo sakrile: Možete li da pronađete dve skrivene mace u bašti?

Nedavno je jedna fotografija, nastala u bašti jednog vrtnog centra, privukla mnogo pažnje na društvenim mrežama i zadala glavobolje korisnicima Tvitera jer su imali nimalo lak zadatak da na njoj pronađu dve sakrivene mace.

Max & Emma are both napping in the garden center this morning!

Can you find them?@Thereisnocat_ pic.twitter.com/i8uObj7drp

— East Bay Hardware (@eastbayhardware) August 27, 2022