Kakvi ste u ljubavi? Izračunajte svoj lični broj i otkrićete ko su vam idealni životni saputnici

Da li vam je partner idealan? Jeste li potpuno kompatabilni? Izračunajte svoj lični broj i saznaćete kakvi ste u ljubavi?

Možete da saznate kakvi ste u ljubavi i koji partner vam odgovara, odnosno kako se slažete sa izabranikom vašeg srca. Kada naiđemo na osobu s kojom smo numerološki kompatibilni, očekuje nas uživanje u ljubavi.

Sve što je potrebno da biste izračunali vaše lične brojeve i proverili kako se slažete u ljubavi je da znate vaš i partnerov datum rođenja.

Saberite brojke u datumu vašeg rođenja i pretvorite ih u jedan broj. To je vaš lični broj. Isto učinite i za partnera, a onda potražite kako se slažete.

Lični broj izračunavate jednostavno: ako ste rođeni 6.3.1975. saberete dan, mesec i godinu rođenja (6+3+1+9+7+5)-Zbir vašeg datuma rođenja je 31. To svedete na jednocifren broj (3+1=4), što bi značilo da je vaš lični broj 4.

Na isti način dolazite i do ličnog broja vašeg partnera, a onda u nastavku teksta pogledajte kakvi ste u ljubavi i emotivnim vezama i ko su vam, po brojkama, idealni životni saputnici.

Broj 1 – kreativci i sjajni ljubavnici

Rođeni u broju 1 su lideri, uporni, često tvrdoglavi. Ambiciozni su i kreativni. Imaju odlično samopouzdanje i sjajni su ljubavnici.

Prema partneru su posesivni i zaštitnički nastrojeni. Osobu do koje im je stalo poštuju i vole da se partnerom ponose u društvu. Udvaranje im nije problem, veliki su šarmeri.

Najbolji romantični partneri za njih su osobe čiji su lični brojevi 2, 4 i 7. Kod dvojki im se sviđa njihova nežnost, toplina i dobroćudnost, a četvorke ih privlače zbog nepredvidivosti.

Broj 2 – maštoviti i osećajni

Dvojkom vlada Mesec, pa su oni osetljivi, miroljubivi i velike diplomate kako u životu, tako i u ljubavi. Kakvi ste u ljubavi? Pa, romantičari su i vrlo maštoviti. Saosećajni su i strpljivi, a u kontaktu s drugima izuzetno ljubazni. Za njih se smatra da su prilagodljivi i prijatni za zajednički život.

U ljubavi pokazuju emocije, topli su prema partneru, ali traže stalno dokazivanje od druge strane da su prihvaćeni i voljeni. Potreban im je partner koji će ceniti njihovu vernost i iskrenost i koji će razumeti njihove česte promene raspoloženja i preosetljivost.

Jedinice jačaju njihovo samopouzdanje, a odlično će se slagati i s brojem sedam.

Broj 3 – hedonisti i zaljubljivi

Trojke krasi optimizam i velikodušnost. Hedonisti su i gostoljubivi. Vole da uživaju u životu i lepim stvarima. Saosećajni su, ali su zaljubljive prirode, pa im je potreban partner koji će da ih smiri i pruži im sigurnost.

U stalnoj su potrazi za idealnim ljubavnim partnerom, pa često uleću iz jedne veze u drugu.

Slažu se s brojem 6, koji će im pružiti mnogo ljubavi, ali i razumeti njihovu potrebu za slobodom. Dobro će se slagati i s brojevima 8 i 9.

Broj 4 – vole slobodu

Četvorke vole slobodu i teško se vezuju. Originalni su i domišljati, a zbog svoje zanimljive ličnosti rado su viđeni u svakom društvu. Uvek su dobro informisani, duhoviti i vole ljude.

Međutim, bolji su kao prijatelji, nego kao partneri. U ljubavi su često nepredvidivi i s mukom ostvaruju duge veze. Pre nego što se s nekim skrase, prođu turbulentan ljubavni život.

Četvorke bi u partnerskim odnosima mogle da uspeju sa jedinicama i sedmicama.

Broj 5 – skrivaju osećanja

Petice su komunikativne i snalažljive, odlikuju ih spretnost i brzina. Kreativni su, šarmantni i zabavni. Vole druženja i izlaske, zabavu i putovanja.

U ljubavnim odnosima su često zatvoreni, racionalizuju i teško se daju partneru. Pored svega toga veliki su zavodnici. Najbolje se slažu s jedinicama i šesticama.

Broj 6 – poželjni partneri

Rođeni u broju šest važe za umetničke duše koje krase maštovitost, dobrota, popustljivost i tolerancija što ih stavlja u sam vrh najpoželjnijih ljubavnih partnera. Uvek su smireni, ljubav im je na prvom mestu.

Zaljubljivi su i u večnoj potrazi za srodnom dušom. Bez ljubavi se osećaju izgubljeno i tragaju sve dok ne nađu pravog partnera.

Broj 3 im može pružiti željenu sigurnost i odlično će komunicirati. Dobro će se slagati i s brojem 5, s kojim će da ima uzbudljiv život.

Broj 7 – intuitivni i naglašenih emocija

Intuitivni su, maštoviti i duhovni. Razboriti su, tolerantni i popustljivi. Kod njih je osećajnost posebno naglašena zbog čega ih je lako povrediti. Od ljubavnih lomova se teško oporavljaju, dugo pate i treba im mnogo vremena da se upuste u novu vezu.

U ljubavi su nežni, romantični i senzibilni i spremni su da učine sve za partnera. Skloni su da i pored dobre intuicije često odaberu pogrešnog partnera.

Ljubavnu sreću lako mogu da ostvare sa partnerima čiji su lični brojevi 1 i 2, jer će s njima imati osećaj da se emotivno dobro razumeju.

Broj 8 – traže sigurnost i trajnost u ljubavi

Osmice čvrsto stoje na zemlji. Ne zanose se nerealnim ciljevima, oprezni su i sistematični. Imaju odličnu samokontrolu i strpljenje. Skloni su da analiziraju emocije i odnose.

Boje se da budu povređeni, zato će činiti ustupke partneru na koje skoro niko drugi nije spreman.

Traže sigurnost, odnosno vezu, koja će odmah da nosi pečat odgovornosti i trajnosti. Zbog toga im najviše odgovaraju trojke i devetke.

Broj 9 – kada se zaljube izgube glavu

Devetke krasi samostalnost i energična priroda, a često su nagli i tvrdoglavi. Iskreni su mi vrlo direktni. Imaju veliku psihičku snagu i izražen libido. Kad su zaljubljeni, izgube glavu. Osvajaju direktno i šarmantno, bez obzira na to o kom je polu reč.

I žene i muškarci ovog broja su zaljubljivi i daće sve od sebe da osvoje osobu koja im se sviđa.

U ljubavi se odlično slažu sa trojkama i peticama, a šestice i osmice na njih deluju smirujuće.

(Telegraf)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com