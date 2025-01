Kažu da je ovo najstarija zagonetka na svetu: Bezuspešno je rešavaju već 1.000 godina

Najstarija optička iluzija na svetu i dalje nagoni ljude da se češu po glavi i posle 900 godina. A psiholozi kažu da ono što prvo vidite na slici, otkriva mnogo o vama.

900 year old optical illusion. An elephant and a bull sharing a common head. Airavatesvara Temple, India. pic.twitter.com/Q15y80hJLm

Iluzija koja ne prestaje da intrigira ljude je zapravo skulptura uklesana u kamenu a nalazi se u hramu Airavatesvara u Indiji. Veruje se da je stara preko 900 godina. Osim što je izvanredno umetničko delo iz dinastije Čola, to je takođe fascinantna optička iluzija – i jedna od najranijih koje su poznate svetu.

Gravura prikazuje bika i slona koji izgleda kao da dele istu glavu. Ali čija je glava? Ako pokrijete telo nogu životinje sa leve strane, onda je očigledno da je reč o slonu. Ako isto uradite s desne strane, na levoj se izdvaja bik sa glavom podignutom nagore.

Dakle, koja vaša najvažnija osobina je razotkrivena?

Jer, upravo ona koju ste uočili, otkriva najvažnije karakteristike vaše ličnosti…

Ako prvo vidite bika, to očigledno znači da ste tvrdoglavi i beskompromisni, Znate kako da ostanete jaki i pozitivni u trenucima kada to većini deluje nemoguće. Uporni ste da „isterate svoje“ i odbijate da se menjate, ponekad i na svoju štetu.

Ako prvo vidite slona, to znači da ste lojalni i da poštujete svoje prijatelje i porodicu. Promišljeni ste i pažljivi i prema ljudima se odnosite sa ljubaznošću i poštovanjem. Vama se drugi često poveravaju jer znaju da nikada nećete odati njihove tajne.

📹 Daniel Cortes, Martinez-Conde Macknik Laboratories

Below is the creative representation of the separated elephant and bull structures. Amazing..! pic.twitter.com/esJtA9agBL

— Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) August 6, 2020