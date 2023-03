Ke Huj Kuan – filmska priča dobitnika Oskara za najboljeg sporednog glumca

NJUJORK – Glumac Ke Huj Kuan, koji je bio dete zvezda u dva najveća filma 1980-ih, ali je odustao od glume kada je Holivud odustao od njega, ostvario je izuzetan povratak, osvojivši Oskara za ulogu u filmu Sve u isto vreme (Everything Everywhere All at Once).

„Kažu da se ovakve priče dešavaju samo u filmovima“, rekao je uplakani Kuan na dodeli Oskara dok je primao nagradu u kategoriji najbolji sporedni glumac, prenosi BBC.

„Ne mogu da verujem da mi ovo dešava. Ovo je američki san“, rekao je on.

Njegova životna priča je takva da bi se u nju teško poverovalo i da je po njoj snimljen film.

Kao dete, Kuan se preselio iz Vijetnama u Hongkong kao izbeglica, a zatim se nastanio u SAD.

Slučajno je prošao na audiciji za ulogu dečaka, kineskog džeparoša u filmu Indijana Džons i Ukleti hram iz 1984. godine, a naredne godine je glumio Dejta koji voli gedžete u Gunisima (The Goonies).

Ali kako je odrastao, ponude za uloge su bile sve siromašnije, a on se zadovoljio radom iza kulisa kao koordinator kaskadera i pomoćnik reditelja.

Inspirisan gledanjem Ludo bogatih Azijata, odlučio je da još jednom pokuša da ostvari vlastiti glumački san kada se približio 50. godini.

Prijatelj agent je pristao da ga zastupa – i dve nedelje kasnije Kuan je dobio poziv da glumi u filmu Sve u isto vreme.

Taj poziv završio je dobijanjem Oskara.

„Moje putovanje je počelo na brodu. Proveo sam godinu dana u izbegličkom kampu i nekako sam završio ovde na najvećoj holivudskoj bini“, rekao je glumac na noćašnjoj dodeli Oskara.

Imao je sedam godina kada je napustio Vijetnam u malom čamcu kasnih 1970-ih, došavši u Hongkong sa ocem, dok su njegova majka i troje braće i sestara otišli ​​u Maleziju.

Porodica se ponovo spojila kada su emigrirali u SAD 1979. godine, za šta je rekao da je bilo traumatično iskustvo.

Njegov život se promenio kada je sa 12 godina otišao da podrži mlađeg brata na audiciji za ulogu u Indijani Džonsu. Kuan nije nameravao da ide na audiciju, ali je direktor kastinga predložio da se i on oproba.

Na dodeli Oskara, došlo je do dirljivog susreta sa Harisonom Fordom, glavnim glumcem serijala Indijana Džons, koji je dodelio nagradu za najboljeg sporednog glumca.

(Tanjug)

