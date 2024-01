Kineski satelit snimio jaku sunčevu baklju

Kineski satelit za istraživanje Sunca Kuafu-1 snimio je slike snažne sunčeve baklje koju je Sunce emitovalo prvog dana 2024. godine, saopštila je Opservatorija Purpurna planina pri Kineskoj akademiji nauka, prenosi Sinhua.

Sunčeva baklja, koja je dostigla vrhunac 1. Januara u 5.55 po pekinškom vremenu, klasifikovana je kao baklja X5.0, najjača u više od šest godina. Satelit je istovremeno detektovao i izbacivanje koronalne mase.

Solarne baklje su velike eksplozije sa površine Sunca koje emituju intenzivne rafale elektromagnetnog zračenja, koji mogu trajati samo nekoliko minuta. Oni su ocenjeni na osnovu snage, pri čemu je A-klasa najmanja, a slede B, C, M i X, kao najsnažnija.

Baklje i solarne erupcije mogu da utiču na visokofrekventne radio komunikacije, električne mreže i navigacione signale i predstavljaju rizik za svemirske letelice i astronaute.

Čen Anćin, glavni prognostičar Nacionalnog centra za vremnske prilike u svemiru, rekao je da će uticaj sunčevih baklji na Zemlju biti minimalan. Međutim, drugi fenomeni koji prate baklje, kao što su izbacivanja koronalne mase koja stignu do Zemlje, mogu izazvati geomagnetne oluje.

Međutim, Čen je rekao da će baklje klase X postati česte pojave 2024.

Svakih 11 godina Sunce završava solarni ciklus mirnih i olujnih aktivnosti i započinje novi. Trenutni solarni ciklus, nazvan Solarni ciklus 25, počeo je u decembru 2019. Prema Čenu, tokom svakog solarnog ciklusa, postoji oko 100 solarnih baklji X klase, a samo tokom 2023. godine bilo je skoro 20 solarnih baklji X klase.

„Očekuje se da će solarne baklje postati češće 2024. godine kako se Sunce uzdiže do vrha solarnog ciklusa 25, poznatog kao solarni maksimum“, rekao je Čen.

Satelit Kuafu-1 je dobio ime po Kuafuu, gigantu u kineskoj mitologiji koji je neumorno jurio Sunce. Satelit je lansiran na raketi Dugi marš -2D 2022.

