Kinezi smislili genijalnu ideju da spreče pešake da prelaze na crveno (video)

Lokalne vlasti grada Daje u kineskoj provinciji Hubej smislile su nov način kako da odvrate pešake od prelaska ulice na crveno svetlo – ukoliko ne sačekaju zelenog čikicu na semaforu, biće poprskani vodom.

Policijski zvaničnici odobrili su instaliranje pet jarko žutih stubova na svakom pešakom ostrvu jedne od najprometnijih raskrsnica.

How do you stop people crossing on red lights?

Traffic police in one Hubei city think spraying jaywalkers with water is the best deterrent. pic.twitter.com/ceJHoXONcQ

— Sixth Tone (@SixthTone) April 19, 2018