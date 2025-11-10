Koliko ste mentalno zreli? Mozgalica otkriva da li ste mudri ili svet gledate kroz „ružičaste naočare“

Mozgalica se odnosi na broj pasa koje vidite, pa ćete tako saznati koliko ste mentalno zreli i da li vaš mozak prati vaše kalendarske godine

Pomoću mozgalice saznajte koliko je vaš mozak mlad

Ova mozgalica koja je zapravo optička varka postala je hit na društvenim mrežama jer navodno otkriva kolika je vaša mentalna starost. Dobro je pogledajte i recite nam koliko pasa vidite.

Minimalan broj je četiri, a neki uspevaju da razaznaju i do sedam. Prema nekima, oni koji uspeju su veoma mladi u srcu i njihova mentalna starost je između deset i 20 godina.

U zavisnosti od toga koliko pasa vidite na slici, dobićete informaciju koliko ste mentalno zreli, da li vaš mozak prati vaše kalendarske godine, delujete li mlađe ili starije nego što jeste.

Jutarnji trening za najbolje. Koliko pasa vidite na slici? Posted by Ilijaš Ilijaš on Sunday, August 23, 2020

Četiri

Osoba koja vidi četiri psa je po mentalnom razvoju stara između 20 i 25 godina, bez obzira na to koliko stvarno ima godina. Ovi ljudi su umetnici i vole da čitaju. Ne vole buku, ali zato uživaju u ispijanju kafe u kafiću.

Pet

Ova brojka govori da mozak osobe ima između 25 i 30 godina. Ljudi koji vide ovoliko pasa ne vole komplikovane stvari, imaju mali krug pravih prijatelja i ne upadaju često u nevolje.

Šest

Ljudi koji vide šest pasa imaju mozak koji je u mentalnom dobu između 30 i 40 godina. Oni su stabilni i stoje čvrsto nogama na zemlji, a prijatelji od njih često traže savet.

Sedam

Oni koji vide sedam pasa i dalje su deca u duši. Njihova mentalna dob je između 10 i 20 godina. Ovo samo znači da su naivni, jednostavni i ljubazni, piše prva.rs.

Mozgalice imaju namenu da ojačaju vezu između moždanih ćelija, poboljšajte svoju memoriju. Baš kao i naši mišići, i naš mozak treba trenirati i održavati ga u dobroj formi. I naravno, jedan od najboljih načina za to je redovno testiranje naših sposobnosti posmatranja.

Dobra strana zagonetki i mozgalica je povezivanje sa društvom, i večito takmičenje ko će pre doći do rešenja. Ukoliko te ljubitelj mozgalica, pokušajte da rešite i ovu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com