Kolinda „ukrala“ Mundijal: Ceo svet priča o dodeli pehara (foto)

Kakva je bila predsednica Hrvatske nakon finala? Da je bila veoma emotivna i uzbuđena možete uočiti i na slikama. Došla je na teren držeći se za ruke sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, a onda je počela da grli igrače. Svakako je bila u centru pažnje kada su se delile medalje. Kiša joj nije mogla ništa. Stajala je u dresu i grlila sve fudbalere, sudije i članove stručnog štaba obe reprezentacije. Izljubila je čak i pehar.

Croatian president is the most wonderful person ever…giving Bear Hug to every one….!! #WorldCupFinal pic.twitter.com/iPjowx8kHx

Find someone who hug you like this… #WorldCupFinal pic.twitter.com/4IRYETfJFG

Na Tviteru je ona postala veoma popularna, a ovo su neki zanimljivi komentari:

„Kapa dole hrvatskoj predsednici. Nikad nisam video da neko tako grli baš svakog ko je učestvovao u finalu. Svetski lideri treba da naučie kako se ova dama smeje od srca čak i kad gubi“, „Pobednica je hrvatska predsednica. Dres, kiša, plače, uništena frizura, a nju baš briga“…

Iako Hrvatska nije pobedila, ovo je ipak njen veliki uspeh i to treba proslaviti.

Croatian President Kolinda Grabar-Kitarović Just Won People's Heart Yet Again. Standing In Rain Without Any Umbrella And Hugging The Players To Appreciate Their Game. 👏🙏 #Croatia #WorldCupFinal #CROFRA #FRACRO #FrancevsCroatia pic.twitter.com/NH2Ex29R2n

