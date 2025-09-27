Konobarica otkrila najprljaviju tajnu poznatog Oktoberfesta, nećete verovati svojim očima!

Mrežom TikTok ovih dana se proširio video klip video sa ovogodišnjeg Oktoberfesta u Minhenu.

„Iz rubrike izgubljeno i nađeno. Bilo da se radi o jakni, jetri ili mozgu, svako ostavi nešto za sobom u pivskom šatoru. Međutim ovo otkriće posebno je oduzelo dah“, piše u opisu videa na kojem se vidi mlada devojka koja se morala pobrinuti da izmokrena odeća završi u kanti za smeće. Učinila je to s izrazom gađenja, prenosi index.hr.

Naime, na Oktoberfestu se konzumira jako puno piva pa je nekima mrsko odlaziti često do toaleta. Zbog toga su neki gosti počeli nositi uloške za inkontinenciju. Međutim te iste uloške ostavljaju u šatorima i skupljaju ih konobari festivala. Video objavljen na TikToku pregledan je tri miliona puta te je skupio puno komentara.

„Ljudi stvarno nemaju kulture“, „Što više gledam ovakve snimke, Oktoberfest me sve manje privlači“, „Odvratno“, „Zbog ovakvih stvari bi cena piva trebala biti 30 evra“, „Mene više zanima gde je vlasnik ovih pantalona“, „Pitam se kako je izašao iz šatora. Go?“, neki su od komentara ispod objavljenog videa.

Oktoberfest ove godine traje do 6. oktobra. Na najvećem narodnom slavlju na svetu cene piva su daleko više nego ranijih godina. Ove godine cene se kreću između 13.60 evra i 15.30 evra za litru piva, što je 3.87 posto više nego prošle godine, kada su iznosile od 12.60 do 14.90 evra.

