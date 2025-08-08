Kulinarska svađa Rima i Londona

Rim i London zapodeli su ozbiljnu svađu oko tradicionalne italijanske kuhinje, a reč je o tome kako je britanski BBC interpretirao pripremu autentičnog rimskog jela „kačo e pepe“, ili sira sa biberom i testeninom, piše italijanski Mesađero.

Na sajtu BBC objavljen je recept u kojem se kao glavni sastojci jela navode maslac i permezan, što je izazvalo ogorčenje rimskih gastronoma. Udruženje rimskih vlasnika restorana uputilo je pismo sa izrazima negodovanja BBC i protest britanskoj ambasadi u Rimu.

Predsednik udruženja Klaudio Pika rekao je da originalni recept za „kačo e pepe“ ne sadrži ni maslac ni parmezan, nego samo testeninu, crni biber i sir pekorino. Udruženje vlasnika restorana je naglasilo da čuva autentičnost italijanske kuhinje i pozvalo BBC da koriguje svoj recept.

BBC je zatim zaista malo promenio svoj recept i umesto parmezana kao sastojak naveo pekorino. Uzbunu italijanskih kuvara izazvao je međutim novi recept u kojem se sugeriše i dodavanje pavlake.

Klaudio Pika pozvao je britanskog kralja Čarlsa Trećeg u Rim gde bi mu bila poslužena originalna testenina „po svim pravilima umeća i tradicije“.

BBC se za sada nije oglašavao, a malo je verovatno da će se britanski kralj odazvati pozivu, pišu mediji.

(Beta)

