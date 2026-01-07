Mislila je da za male pare dobija kvalitetnu kožnu jaknu, ali kada je nakon kupovine počela da pretura po džepovima, shvatila je da dobija mnogo više od same jakne koju je kupila.

Kupila sam jednu jaknu u prodavnici polovne odeće i zanemela kada sam ovo našala u džepu!

Maja Somer obožava da kupuje u prodavnicama polovne odeće, a kada je u jednoj od njih videla kožnu jaknu, jednostavno je morala da je kupi.

Mislila je da za male pare dobija kvalitetnu kožnu jaknu, ali kada je nakon kupovine počela da pretura po džepovima, shvatila je da dobija mnogo više od same jakne. Otkrila je prelepu i srceparajuću tajnu skrivanu dugi niz godina,

Maja je odlučila da svoje neverovatno otkriće podeli na društvenim mrežama i objavila je snimak na kome je priznala da još uvek ne može da veruje šta ima u rukama.

Objasnila je: „Ovu kožnu jaknu sam našla u prodavnici polovne garderobe. Savršeno mi je pristajala, pa sam je kupila i odnela kući“.

Kada ju je ponovo isprobala kod kuće, shvatila je da se u džepu nešto nalazi – mala sveska puna pisama.

„Na desnoj strani ovog malog dnevnika koji sam otvorila pisalo je četvrtak, 11. novembar 1971.“, rekla je Maja. Ostatak kratkog zapisa je bio srceparajući. Pisalo je: „Prošlo je nedelju dana, a Dajen me nije nazvala niti poslala poruku“.

Tužan je bio i sledeći unos, od 22. novembra iste godine. „Danas bi bila naša deveta godišnjica i 10 godina kako smo zajedno“, napisao je vlasnik jakne, „I ja sam se napio“.

Čini se da raniji zapis od 4. novembra beleži poslednje dane sreće za tajanstveni par. „Dajen i ja smo vodili ljubav jutros. Odveo sam je na doručak, a zatim na posao“, rekao je pisac, „Nisam znao da će to biti poslednji put da je vidim.“

Nakon što je saznala više o misterioznoj Dajen, Maja je rekla da su se njena osećanja prema kožnoj jakni promenila. „Mogla sam da osetim slomljeno srce koje je nosilo ovu jaknu“, rekla je ona.

U drugim džepovima su se nalazili još fascinantniji predmeti. Pronašla je tri srebrna dolara iz 1921. U drugom džepu je bila mala flaša kanadskog viskija „Seagrams“ iz 1966, a u velikom džepu sa rajsferšlusom na poleđini jakne, pronašla je dnevnik, koji je bio sličan kao mala sveska.

„Prvi put u 10 godina nisam sa Dajen u ovo doba godine“, glasio je jedan sumorni dnevnički zapis. Novogodišnji zapis od 1. januara 1972. sadržao je samo jednu reč: „Zašto?“

„Nadam se da nikada neću završiti ovu knjigu“, napisao je vlasnik na koricama, „Možda će se Dajen vratiti pre mene“.

Maja je bila dirnuta otkrićima i nepotpunom, šokantnom pričom o jakni. „Moj san je da znam istoriju iza odeće“, rekla je, „To je kao vremenska kapsula iz 1971. sa tako dirljivim zapisima od prethodnog vlasnika“.

Ostaje da saznamo da li će Maja ući u trag misterioznim akterima ove ljubavne priče, prenosi The Sun.

