Leteći konj“ — susret sa gala programom Prolećnog festivala kroz vreme i prostor

(KMG)-Pogledajte lutku u mojim rukama, izgleda kao da je malo smešna, ali njen prototip je zapravo veoma lep. To je Bronzani konj, relikvija kulture iz doba dinastije Han koja je nacionalno blago i trenutno se čuva u muzeju u provinciji Gansu. Približava se Godina konja, a maskota za gala program Prolećnog festivala koji priređuje Kineska medijske grupa, nazvana Đi Đi, osmišljena je i dizajnirana prema njoj. Da se zajedno upoznamo sa „novom kožom“ tog bronzanog konja!