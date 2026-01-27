Leteći konj“ — susret sa gala programom Prolećnog festivala kroz vreme i prostor

(KMG)-Pogledajte lutku u mojim rukama, izgleda kao da je malo smešna, ali njen prototip je zapravo veoma lep. To je Bronzani konj, relikvija kulture iz doba dinastije Han koja je nacionalno blago i trenutno se čuva u muzeju u provinciji Gansu. Približava se Godina konja, a maskota za gala program Prolećnog festivala koji priređuje Kineska medijske grupa, nazvana Đi Đi, osmišljena je i dizajnirana prema njoj. Da se zajedno upoznamo sa „novom kožom“ tog bronzanog konja!
Tri noge tog bronzanog konja podignute su, a samo jedno, zadnje kopito, nežno dodiruje pticu u letu. To je „leteći konj“ koji je bio u srcima ljudi za vreme dinastije Han. On može da pređe hiljade kilometara dnevno. Njegova prednja strana lice izaziva smeh, ali leva strana, okrenuta pod uglom od 45 stepeni, smatra se najlepšom. Ona je, takođe, simbol kineskog turizma. Prilog Kineske Medijske Grupe. (CMG)
(Beta)
