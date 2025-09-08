Ljudi rođeni u ovom mesecu imaju gen za dug život – proveri da li si među njima

Rođen si u septembru ili oktobru? Nauka kaže da imaš prednost za dug život – evo zašto.

Zvuči kao horoskop, ali nije – ovo je ozbiljna nauka. Istraživanja pokazuju da ljudi rođeni u određenim mesecima imaju statistički veću šansu da dožive duboku starost. Nije u pitanju magija, već kombinacija genetike, sezonskih faktora i uticaja okoline u najranijim fazama života.

Koji mesec nosi „gen za dugovečnost“?

Prema studijama objavljenim u renomiranim medicinskim časopisima, osobe rođene u septembru i oktobru imaju veću verovatnoću da dožive 85+ godina. Naučnici veruju da je razlog u optimalnim uslovima tokom trudnoće i ranog razvoja – manje infekcija, više sunčeve svetlosti, bolja ishrana majke.

Genetika + okruženje = recept za dug život

Naravno, mesec rođenja nije jedini faktor. Genetska predispozicija, stil života, ishrana i stres igraju ogromnu ulogu. Ali ono što je fascinantno jeste da se mesec rođenja pokazuje kao tihi saveznik – nešto što ne biramo, a može da nam donese prednost.

Da li si među „dugovečnima“?

Ako si rođen u septembru ili oktobru, možda već nosiš taj tihi kod dugovečnosti. Ali to ne znači da ostali treba da se obeshrabre – zdrave navike, emocionalna stabilnost i aktivan životni stil mogu nadmašiti svaki genetski faktor.

Mnogi se nikada ne zapitaju da li mesec rođenja ima veze sa zdravljem, ali kada se pogleda šira slika – iznenađenja ne manjka. U neformalnim razgovorima, često se ispostavi da su najvitalniji ljudi rođeni baš u jesenjim mesecima. Možda je to slučajnost, a možda telo pamti više nego što mislimo. Nauka tek počinje da otkriva koliko suptilni faktori iz ranog života mogu oblikovati našu budućnost.

