Ljudi u neverici gledaju snimak iz Sarajeva: „Aj’ ti šefu objasni da je vrana ukrala…“

Snimak neobične krađe već neko vreme izaziva oduševljenost širom regiona. Vrana se zaleti prema kiosku, uzme šta joj treba, a zatim s plenom odskakuće nekoliko metara dalje.

Kljunom otvori kesicu smokija i počasti se. Tako otprilike ide snimak iz Sarajeva, koji je mnoge ostavio u neverici, a prenosi vecernji.hr.

„U Sarajevu i vrane kradu“, naslov je snimka koja je skupio više od 23 hiljade reakcija. U prvih par sati od objave ima 1,7 miliona pregleda.

U Sarajevu i vrane kradu…

Vrana je ukrala kesicu smokija, a sudeći po komentarima, niko joj lopovluk previše ne zamera. Na društvenim mrežama se šale.

„Hajde što kradu, a kako znaju šta hoće“, „Galeb mi krofnu iz ruku ukrao, ova smoki krade, vrabac mi čopa sendvič… Kojim putem ide ptičji svet ccc?“

Neki kažu da je ptica ovo ponašanje naučila od političara, a drugi se brinu za posledice: „Aj ti sad šefu objasni da je vrana pojela smoki“.

