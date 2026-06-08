Samo 1% ljudi vidi grešku: Jedan broj nije kao ostali, imate 20 sekundi da ga nađete!

Logička mozgalica koja izaziva i najpametnije: Samo 1% ljudi vidi skrivenu grešku za 20 sekundi. Da li ste vi među njima? Testirajte se odmah!

Logička mozgalica koja će vas namučiti: Jedan broj nije kao ostali, a samo 1% ljudi ga vidi iz prve!

Jedan drugačiji broj vešto se sakrio među desetinama redova ispisanih cifrom 746. Većini ljudi treba mnogo više od 20 sekundi da ga uhvati.

Razlika je u samo jednoj jedinoj cifri. Toliko je sitna da vaš mozak automatski preskače red, kao da ga nikada nije ni video.

Da li ste dovoljno oštri da primetite šta nije u redu? Iskoristite svojih 20 sekundi – vreme teče!

Kako funkcioniše ova logička mozgalica?

Pred vama je mreža naizgled istih brojeva 746, poređanih red ispod reda i kolona uz kolonu. Negde u toj masi ušunjao se uljez koji odudara i baš zato vara oko.

Naš vizuelni sistem pamti šablon već posle trećeg reda i prestaje da registruje detalje, jer mozak jednostavno „preskače“ ono što smatra nebitnim.

Pravilo igre je prosto: imate 20 sekundi, telefon na sto i prst dalje od ekrana. Ne pratite redove nasumično, već čitajte sleva nadesno, red po red – kao da čitate knjigu.

Onog trenutka kad počnete da skenirate u dijagonali, izgubljeni ste.

Spremite se, vreme kreće!

Trik koji koriste oni koji ovo reše iz prve

Postoji jednostavna tehnika koju koriste profesionalci. Umesto da gledate ceo broj 746, fiksirajte pogled samo na srednju cifru. Pratite isključivo kolonu četvorki. Čim negde umesto četvorke iskoči nešto drugo, uhvatili ste uljeza. Ova metoda drastično skraćuje vreme pretrage na svega nekoliko sekundi.

Postoji i druga varijanta. Gledate samo poslednju cifru, pa onda samo prvu. To su tri brza prolaza po koloni umesto haotičnog lutanja po celoj slici. Metoda je možda suva i dosadna, ali provereno radi.

Foto:Krstarica/Jagran Josh

Greška koju pravi 80 odsto ljudi

Najčešća zamka nije sporost – zamka je samouverenost. Većina baci pogled na prva dva reda, pomisli „lako je“, i krene da preleće. Tu se gubi vreme.

Uljez se gotovo nikad ne krije u prvom redu, jer kreatori ovih slika odlično znaju gde pogled prvo pada. On se najčešće ušuška u sredini ili pri dnu, baš tamo gde vaša pažnja počinje da popušta.

Kada sliku pogledate drugi put, situacija se menja iz korena. Tada je uljez odjednom očigledan, a vi se pitate kako ste ga uopšte propustili. To nije znak da ste spori. To je samo dokaz koliko je ljudski mozak loš u dosadnim, ponavljajućim zadacima i koliko ga je lako prevariti običnim šablonom.

Koliko vama je trebalo da nađete drugačiji broj na slici?

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