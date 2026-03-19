Lovci na meteorite tragaju u SAD za komadima svemirske stene od sedam tona koja je pala na Zemlju

Lovci na meteorite po državi Ohajo, SAD, tragaju nadajući se da će baći fragmente svemirske stene teške oko sedam tona koja je udarila u Zemlju ove nedelje posle blistave putanje kao vatrena lopta na nebu koja je uz grmljavinu viđena sa stotina kilometara udaljenosti.

Meteoroid se raspao u utorak pre podne iznad Vali Sitija, kod Klivlenda, pošto je projurio kroz atmosferu brzinom od oko 72.420 kilometara na sat. Izazvao je prasak koji je potresao zgrade i izazvao strah onih koji su pomsilili da se u blizini desila eksplozija. Vatrena lopta je viđena od Viskonsina do Merilenda, a NASA je potvrdila da je u pitanju meteoroid prečnika skoro 1,8 metara.

Stanovnica Medine Decembar Haris nije morala da traži — njena rođaka i cimerka, Ambra Sinkler, našla je mali crni kamen za koji njih dve pretpostavljaju da je meteorit.

Haris je rekla da je njena cimerka našla kamen između garaže i kuće. Opisala ga je kao kamen trouglastog oblika, prečnika manjeg od pet santimetara – i „veoma, veoma crn“, s rupicama na površini, žlebovima i rastopljenom teksturom površine.

Meteoroidi putuju veoma velikim brzinama kada iznenada udare u gasove koji prekrivaju Zemlju, izazivajući ogroman stres dok kompresuju vazduh ispred sebe. To zagreva kamen, koji se topi i raspada.

Čula je da treba da izbegava dodirivanje meteorita golim rukama, pa su ga pokupile salvetom i stavile u teglu. Sada traže način da potvrdi autentičnost — niko se nije javio na telefonski broj NASA-e koji je pozvala sedam puta.

Pošto je saznao za viđenja meteora, kolekcionar i trgovac meteoritima Roberto Vargas krenuo je na put iz Bristola, u Konektikatu, do Ohaja. Vozio je čitavu noć i započeo potragu poizlasku sunca u sredu.

Uoči zalaska sunca je imao sreće i naišao, pretpostavlja, na komad meteorita. Danas u podne je našao i drugi komad, za koji je rekao da je „100% fuzioni“ primerak muzejskog kvaliteta koji planira da zadrži.

To je bilo dovoljno da taj 40-godišnji bivši terapeut za mentalno zdravlje kaže da je „ovo lepota“.

Tokom skoro decenije sakupljanja, Vargas je našao samo oko 20 meteorita. On je među lovcima koji spekulišu da bi mogao postojati mnogo veći komad – možda deset kilograma ili više.

Vargas je rekao da ne zna koliko dugo će ostati u tom području: „Zavisi od toga koliko kamenja nađem i kakva je situacija jer ovde ima mnogo privatnog vlasništva“.

Gejb Lejdi je pomislio da je možda nešto pogodilo njegovu kuću u Severnom Ridžvilu kada je čuo tresak, a zatim je u sredu popodne posle posla krenuo da traži delove.

Taj tridesetdevetogodišnjak koji radi u upravljanju lancem snabdevanja otišao je u oblast Šeron centra, gde je mislio da bi crni svemirski kamen mogao da se uoči i našao „nešto što veoma, veoma, veoma liči na meteorit“.

Neki ljudi su mu već ponudili stotine ili čak hiljade dolara za to, ali Lejdi želi da ga zadrži. Za sada je u ormaru, ali on zamišlja da bi jednog dana mogao da završi u muzeju.

„Moj cilj je bio samo da pronađem uspomenu po kojoj ću moći da se sećam ovog verovatno jedinstvenog događaja u životu“, rekao je on.

(Beta)

