Luda lista zabrana u zgradi: Stanar fotografisao natpis koji je nasmejao ceo region

Ova neverovatna lista zabrana u zgradi postala je pravi hit na internetu! Pogledajte kakva su rigorozna pravila komšije osmislile i kako biste Vi reagovali.

Stanovanje u zajednici nosi svoje izazove, ali jedna lista zabrana u zgradi koja je nedavno osvanula na društvenim mrežama, pomerila je granice onoga što smatramo uobičajenim komšijskim odnosima.

Fotografija, koju je jedan zbunjeni stanar morao da zabeleži, prikazuje papir zalepljen na zajedničkom zidu, sa nekoliko naredbi koje više podsećaju na strogi vojni režim nego na stambenu zgradu. Upravo ta apsurdnost učinila je da ova objava postane viralna, pokrećući lavinu komentara i smeha širom regiona.

Kada kućni red postane komedija apsurda

Na spornom papiru taksativno su navedene radnje koje su stanarima strogo zabranjene od – „običnih“ kao što su konzumiranje pića i hrane do „ekstremnih“ poput drogiranja i ostavljanja bicikala.

Svi se mi prepoznajemo u ovim situacijama. Bilo da ste onaj koji trpi buku ili onaj kojeg opominju, životni prostor je svetinja. Kada vidimo da je neko otišao u krajnost i sastavio ovakvu listu, to nam služi kao ventil. Ali i tužna realnost da je nekim ljudima potreban podsetnik da bi umeli da se ponašaju u zgradi.

