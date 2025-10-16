Mapa otkriva jednu rečenicu koja će uvrediti Evropljane: Nikog nije iznenadilo šta piše za Srbe (foto)

Internetom kruži zanimljiva karta Evrope koja na duhovit način prikazuje kako se svaka nacija može uvrediti jednom jedinom rečenicom. Ideja je zasnovana na stereotipima i predrasudama koje se često vezuju za pojedine zemlje, a korisnici društvenih mreža masovno je dele i komentarišu.

Kako funkcioniše mapa

Na karti je svaka država predstavljena kroz jednu rečenicu koja pogađa u „bolnu tačku“ njenih stanovnika. Te rečenice nisu nužno istinite, već se zasnivaju na klišeima i uobičajenim šalama koje se vezuju za određene narode.

Kod Hrvatske piše „katolički Srbi“, za Bosnu i Hercegovinu „turski Srbi“, a uz Srbiju je napisana rečenica: „Nikola Tesla je Hrvat-Amerikanac“.

Primeri uvreda po državama

Za Francuze se, na primer, navodi da su arogantni i da previše hvale svoju kuhinju. Nemci se često povezuju sa strogim pravilima i nedostatkom smisla za humor. Italijani su prikazani kroz stereotipe o lenjosti i haotičnom načinu života, dok se Britancima zamera loša hrana i opsesija čajem.

Zašto će baš ova rečenica iznervirati svakog prosečnog Srbina

Spor između Srbije i Hrvatske oko Nikole Tesle traje decenijama i zasniva se na njegovom poreklu i mestu rođenja. Tesla je rođen u selu Smiljan, na teritoriji današnje Hrvatske, a tadašnjeg Austrijskog Carstva, ali u srpskoj pravoslavnoj porodici, pa ga Srbija smatra delom svog nacionalnog nasleđa. Hrvatska, s druge strane, ističe da je Tesla rođen i odrastao na njenom tlu i da pripada njenoj kulturnoj baštini. Ova rasprava često izbija u javnosti, naročito kada se njegovo ime ili lik koristi u međunarodnim kontekstima, poput kovanica evra ili kulturnih projekata

Kombinacija humora i prepoznatljivih stereotipa učinila je da se karta brzo proširi društvenim mrežama. Ljudi su je doživeli kao zabavan način da se osvrnu na sopstvene nacionalne osobine, ali i da se nasmeju tuđim manama.

Iako je reč o šali, karta pokazuje koliko su stereotipi duboko ukorenjeni u evropskim kulturama. Ona ne treba da se shvati ozbiljno, već kao zabavna ilustracija koja podseća da se svaka nacija može našaliti na sopstveni račun.

