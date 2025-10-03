Mapa pokazuje koliko Amerikanci vole pojedine evropske države: Pogađate li gde je Srbija? (foto)

Amerikanci su na Redditu podelili mapu koja prikazuje koliko koji evropski narodi uživaju njihovu naklonost, a karta jasno ističe zemlje koje su omiljene i one koje su manje popularne među građanima SAD-a. A među njima, na skoro samom dnu, nalazi se Srbija.

Kako pokazuje ova nezvanična mapa, Amerikanci Srbiju uopšte ne smatraju za popularnu na Starom kontinentu, sa samo 5% interesovanja koje su pokazali za našu zemlju.

Ipak, bolje smo prošli od Rusa (koji su u debelom minusu) ili Turske, ali mnogo gore od komšija (Hrvati uživaju 25% popularnosti kod Amerikanaca, dok su u samom vrhu američke naklonosti Italija i Irska.

