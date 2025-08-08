Masovne krađe preko samouslužnih kasa: „Banana trik“ godinama koriste milioni kupaca širom sveta

Veliki broj ljudi koristi samouslužne kase da neke artikle manje plati, ili ih ne plati uopšte, a to stvara ogromne muke lancima supermarketa koji se onda radije vraćaju „dobrim starim kasirima“.

Šest miliona Britanaca zloupotrebljava samouslužne kase u supermarketima i tako krade, utvrdila je studija Ipsosa, prenosi Dejli mejl.

Kada se biraju artikli na ekranu, svaki osmi kupac je kliknuo na jeftiniju opciju iako to nije artikal koji zapravo kupuje.

Ipsos je sproveo anketu među 1.099 ljudi, kako bi istražio praksu nazvanu „banana trik“. To se obično događa prilikom kupovine voća ili povrća gde potrošači namerno biraju na ekranu jeftiniju opciju.

Zanimljivo je da 48 odsto ispitanika veruje da „banana trik“ ne bi trebalo da bude posmatran kao krivično dleo.

Osam odsto je istaklo da su ukrali namirnicu jeftiniju od 10 funti, a 26 procenata je kazalo da to ne bi trebalo da bude prekršaj.

Ima i onih koji su priznali da ne plaćaju artikle od jedne funte.

Dejli mejl dalje prenosi da su krađe po radnjama porasle na rekordne nivoe. Zabeleženo ih je 443.995 za godinu dana, što je oko 50 krađa dnevno.

Prema određenim procenama, godišnje se tako napravi šteta od 1,8 milijardi funti, a prodavnice moraju da izdvoje dodatnih 700 miliona kako bi uvele bezbednosne mere.

Da li samouslužne kase prikrivaju krađe?

Mnogi krive uvođenje samouslužnih kasa za rast krađa.

Broj samouslužnih kasa je u Britaniji porastao sa 53.000 na 80.000, a u SAD su počeli da se vraćaju standardnim kasama.

Izgleda da će i neki britanski lanci marketa učiniti isto.

Direktor „Morrisons“-a je priznao da su „otišli predaleko“ u postavljanju samouslužnih kasa tako da će sada tražiti način da „uspostave balans“.

Iz „Asde“ su saopštili da će umesto toga uložiti u ljudstvo. Ipak, većina velikih marketa nastavlja sa postavljanjem kasa za samostalno plaćanje jer se tako povećava efikasnost, ali i smanjuju troškovi.

Međutim, ima i kupaca koji se žale na mašine jer više vole da su u interakciji sa ljudima tokom plaćanja.

Zabeležen je i porast krađa među pripadnicima srednje klase, zbog čega „Morrisons“ sada preisputuje odluku o postavljanju samouslužnih kasa. Pojedine prodavnice će takve kase zatvoriti na nekoliko sati dnevno, šest dana u nedelji.

