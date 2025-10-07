Matematički zadatak koji je zbunio milione ljudi: Koliko ptica leti u jatu?

Ako i vi spadate među ljude koji vole da vežbaju svoj mozak i rado rešavaju naizgled jednostavne matematičke probleme onda imamo pravi zadatak za vas.

Ovaj je matematički zadatak zbunio Tviteraše u potpunosti. Zadatak je na engleskom, a ispod imate ponuđene odgovore.

Da biste se lakše snašli mi ćemo vam prevesti na srpski.

Some birds were flyinig and met a bird on their way. The bird greeted them: Hello, hundred! They said we are not hundred, we need half of us and you to make us hundred.

(Izvestan broj ptica je leteo, pa su na svom putu srele jednu pticu. Ona ih je pozdravila: Zdravo, stotino! One su joj rekle, mi nismo stotina, fali nam polovina nas plus ti da bismo bile stotina.)

Question: How many birds were flying? (Koliko je ptica letelo?)

Possible answers – mogući odgovori:

A: 198

B: 49

C: 66

D: 51

E: 101

F: 199

Dobro razmislite pre nego što odaberete odgovore. Savetujemo da uzmete olovku i papir i sastavite jednačinu koja će vas dovesti do rešenja.

