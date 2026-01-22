Matematički zadatak pregledan više od 50 miliona puta: Raspametio ljude širom sveta, znate li vi rešenje?

Matematički zadatak koji je zbunio milione ljudi, dobro ga pročitajte i pokušajte da dođete do tačnog rešenja

Na društvenim mrežama pojavio se matematički zadatak koji je zbunio milione ljudi, a koji danima pokušavaju utvrditi njegovo tačno rešenje.

Da li vi znate rešenje ovog zadatka?

Naime, na X-u (bivšem Tviteru) podeljena je fotografija zadatka, a njegova objava pregledana je više od 50 miliona puta.

„Čovek je ukrao novčanicu od 100 dolara iz kase jedne prodavnice. Zatim je u toj prodavnici kupio robu u vrednosti od 70 dolara koristeći novčanicu od 100 dolara i dobio je 30 dolara kusura. Koliko je novca izgubila prodavnica?“ glasi zadatak koji je izazvao žustru raspravu u komentarima.

I’m still trying to work out the answer…🤔 pic.twitter.com/ZMgkMBmGoH — Out of Context Human Race (@NoContextHumans) September 23, 2023

Među hiljadama odgovora bili su ponuđeni iznosi od 30 pa sve do 200 dolara, a svako je nudio svoja objašnjenja.

„Prvih 100 dolara, 30 dolara ostatka i 70 dolara vrednosti inventara, znači ukupno 200 dolara“, napisao je jedan korisnik, dok drugi tvrdi: „30 dolara plus veleprodajna cena robe.“

„Ukupno je 170 dolara gubitka. To su dve odvojene transakcije. Jedna je gubitak od 100 dolara. Zatim gubitak proizvoda od 70 dolara. 30 dolara dio je prvog gubitka“, tvrdi treći.

Koji odgovor je logičan?

„Čovek uzme 100 dolara iz kase. Zatim vrati 100 dolara vlasniku kada plati robu. Ali vlasnik je tada izgubio robu u vrednosti od 70 dolara. Vlasnik takođe gubi 30 dolara kad čoveku da ostatak. Roba u vrednosti od 70 dolara plus 30 dolara kusura jednako 100 dolara“, napisao je jedan korisnik s kojim se složila većina. Ipak, mnogi tvrde da ni to nije tačno. Šta vi mislite o tome? Koje je vaše rešenje?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com