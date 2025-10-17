Matematički zadatak za 2. razred ne znaju da reše ni odrasli: Mozak se pregreva već kod druge rečenice

Zadatak za drugi razred izazvao haos na mrežama, odrasli zbunjeni, mozak se pregreva već kod druge rečenice

Zadaci iz matematike sve češće završavaju na društvenim mrežama. I to ne zbog genijalnih rešenja – već zbog toga što ih ni odrasli ne umeju da reše. Ako zbunjuju one sa fakultetom, kako će osmogodišnjaci da ih postave, razumeju i reše?

Jedan konkretan zadatak iz zbirke za drugi razred izazvao je lavinu komentara, piše Blic. Naizgled jednostavan, ali zapravo zahteva znanje iz viših razreda.

Zadatak glasi: „Zbir dva broja je 35. Razlika njihovog zbira i jednog od sabiraka je 3. Koliki su to brojevi?“

Zvuči kao sabiranje i oduzimanje. Ali da bi se došlo do tačnog rešenja, potrebno je znanje iz oblasti koju deca uče tek u sedmom razredu — sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate.

Hajde da ga postavimo i rešimo:

Prvi broj neka bude x, drugi y.

Njihov zbir je 35 → x + y = 35

Razlika zbira i jednog sabirka je 3 → 35 – x = 3

Iz druge jednačine dobijamo da je x = 32. Znači, drugi broj je y = 3.

Jednostavno – ali samo ako znaš kako da postaviš. Za decu u drugom razredu, ovo je misaona gimnastika koja traži pomoć odraslih. A ni oni nisu sigurni.

„Teško roditeljima koji deci ovo objašnjavaju kod kuće“

Na mrežama je nastao haos. Komentari su iskreni, zbunjeni, frustrirani:

„Čitam deseti put i ne kapiram!“

„Treća sam godina fakulteta, a ne znam odakle da krenem.“

„Morao sam da pitam veštačku inteligenciju.“

„Najteže je roditeljima koji ovo objašnjavaju kod kuće.“

Ipak, bilo je i onih koji tvrde da je zadatak lak – ako se lepo pročita. Po njima, odgovor se dobija za tri sekunde. Ali većina se ne slaže.

Zadatak je postao viralan jer ne traži samo računanje – traži razumevanje. A tu mnogi padnu već kod druge rečenice.

Da li ste vi uspeli da ga rešite sami?

