Međuzvezdana kometa u petak jedini put prolazi kraj Zemlje

Zalutala kometa iz okoline daleke zvezde u svemiru ove nedelje prolazi pored Zemlje jedini put pre no što se vrati u međuzvezdani prostor.

Otkrivena tokom leta, kometa 3I/Atlas proći će u petak na 269 miliona kilometara od Zemlje.

NASA teleskopima osmatra tu ledenu masu čiju veličinu procenjuje na između 440 metara i 5,6 kilometara.

Ona na nebu bledi dok prolazi, pa je sada vreme da je astronomi amateri vide na noćnom nebu pomoću teleskopa.

Kometa će se u martu veoma približiti Jupiteru – na 53 miliona kilometara.

Tek sredinom 2030-ih godina stići će ponovo do međuzvezdanog prostora i nikada se neće vratiti, rekao je Pol Čodas, direktor NASA-inog Centra za proučavanje objekata blizu Zemlje.

Međuzvezdane komete kakva je najnovija, 3I/Atlas, potiču iz zvezdanih sistema na drugim mestima u Mlečnom putu, dok domaće komete poput Halejeve potiču sa ledenih oboda Sunčevog sistema.

To je tek treći poznati međuzvezdani objekat koji je prošao kroz Sunčev sistem: teleskop na Havajima je prvog potvrđenog međuzvezdanog posetioca Sunčevog sistema otkrio 2017. godine, dve godine kasnije astronom amater s Krima je uočio drugu međuzvezdanu kometu, a najnoviju kometu, 3I/Atlas koja sada prolazi kraj Zemlje, teleskop NASA-e Atlas u Čileu je uočio jula ove godine.

Naučnici smatraju da je ta kometa, bezopasna za Zemlju, možda nastala u zvezdanom sistemu mnogo starijem od Sunčevog, što je čini primamljivom metom za osmatranje i analiziranje.

(Beta)

