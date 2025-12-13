Meteorski pljusak Geminida obasjaće nebo večeras i sutra uveče

„Meteorski pljusak“ Geminida – jedan od najspektakularnijih u godišnjem nebeskom kalendaru, trebalo bi da dostigne vrhunac ovog vikenda, a astronomi kažu da će spektakl biti upečatljiv ako nebo bude vedro.Meteori će biti vidljivi širom sveta, mada će ljudi na severnoj hemisferi imati najbolji pogled, piše britanski BBC.

Meteorski pljusak nastaje kada Zemlja prolazi kroz ostatke kometa – ledenih objekata koje NASA naziva „kosmičkim snežnim grudvama“, ili, u ređim slučajevima, uključujući Geminide, asteroide koji su kameniti.

Kada prašina i gasovi tih objekata uđu u atmosferu, sagorevaju i stvaraju svetle tragove – „zvezde padalice“.

Dok većina meteora izgleda belo, neki mogu svetleti zeleno, žuto, crveno ili plavo, u zavisnosti od elemenata u materijalu dok sagoreva u Zemljinoj atmosferi.

Natrijum, magnezijum i kalcijum proizvode boje slične onima koje se vide u vatrometu.

„Pljusak Geminida“ potiče od ostataka asteroida pod nazivom 3200 Feton, mada još ima neizvesnosti kako i kada je nastala prašina Geminida.

„Ono što bi se videlo na vedrom noćnom nebu, bilo bi, recimo, 100 ‘zvezda padalica’ na sat, što je veoma mnogo“, rekao je doktor astronomije Robert Masi iz britanskog Kraljevskog astronomskog društva.

„To je praktično najjači meteorski pljusak u godini“, kazao je on.

Jarka mesečina može otežati uočavanje meteora i drugih objekata na noćnom nebu. Ali, mesec je sada u završnim fazama smanjivanja, većina mu je u senci, i večeras će se pojaviti kasno što potencijalno daje mogućnost za posmatranje nebeskog spektakla

Nalaženje mesta bez „svetlosnog zagađenja“ i sa otvorenim pogledom na nebo pruža najbolju šansu da se vidi „pljusak Geminida“.

Najbolje vreme za posmatranje tog „meteorskog pljuska“ je od 22:00 do 02:00, sa vrhuncem večeras i sutra uveče.

Geminidi se mogu videti golim okom.

„Nema mnogo potpuno besplatnih prirodnih poslastica. A ovo je jedna od njih. Zato izađite i uživajte! Znate, to je način povezivanja s nebom, izdvajanje trenutaka da zaboravimo svakodnevne brige“, ​​rekao je doktor Masi.

(Beta)

