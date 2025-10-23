„Mi smo ovo pili pre 30 godina“: Amerikanci tek sad čuli za ovo piće, Balkanci umiru od smeha

Amerikanci, iako napredni, nekada kaskaju za ostatkom sveta

Profil na TikToku koji prati preko 2,5 miliona ljudi objavio je recept za piće koje je kod nas odavno popularno.

Kod nas je još ’90-ih godina bilo veoma popularno jedno piće, a mnogi ga i danas piju. Sada je recept izašao kao predlog na profilu „Cocktails“, koji prati 2,6 miliona ljudi. Na tom se profilu objavljuju recepti za pravljenje raznih koktela, a video snimci imaju po nekoliko miliona pregleda.

Tek sad ga otkrili

Pre nekoliko dana, Amerikanci su objavili recept za bambus. Predstavili su ga kao koktel: „Ovo morate da probate. Crveno vino i kola“, napisali su opisu videa. Video je za samo tri dana sakupio gotovo dva miliona pregleda. Gomila komentara ispod viralnog videa se brzo nanizala, a ostavili su ih, naravno, ljudi sa Balkana.

Inače, Amerikanci ovaj koktel zovu kalimočo. Kalimočo (ili calimocho) je jednostavno mešavina crvenog vina i kole. Ovaj neobičan spoj je idealan za iskorišćavanje ostataka crvenog vina. Iznenadiće vas koliko se dobro snažno, hrastovo crveno vino slaže sa gaziranim napitkom. Ipak, Srbi se možda ne slažu sa time, ali šta ćemo.

Mi smo ovo pili pre 30 godina

Urnebesni komentari ljudi sa ovih prostora su glasili: „Balkanci se smeju“, „Pili smo ovo pre više od 30 godina, kako su oni to tek sad otkrili?“, „Mi ovo piće zovemo bambus. Ništa novo za nas“, „Dobro došli u istočnu Evropu“, „To kod nas piju studenti koji ne mogu da priušte skuplja pića“, „Balkanci su toliko ispred ostatka sveta“, „Ovo je prvo alkoholno piće koje mladi na Balkanu probaju“ i sve u sličnom stilu.

Kako se pravi?

Iako bi mnogi rekli da su Amerikanci uveli nešto inovativno, nisu….Naime u videu su pokazali da se bambus pravi tako što se čaša za vino napuni ledom, sipa se vino toliko da ostane dva prsta čaše prazno. Na kraju se samo doda kola.

