Mikro stan od 7 kvadrata prodaje se za 60.000 evra, početna cena na aukciji (video)

Ako ste trenutno u potrazi za novim stanom, možda ćete se osećati lakše kada pogledate šta se u Londonu nudi za 60.000 evra.

Britanska metropola je poznata po izuzetno visokim cenama nekretnina, bilo da stan iznajmljujete ili planirate da ga kupite. U Londonu je trenutno svega sedam kvadrata na aukciji s početnom cenom od čak 60.000 evra.

London’s smallest microflat up for sale at £50,000 for 7 square metres https://t.co/XcYPifWuEZ

— The Guardian (@guardian) February 17, 2022