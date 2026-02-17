Mislite da imate dobru logiku? Ovaj zadatak je „prevario“ i najpametnije – da li vi vidite gde je caka?

Mislite da je lako? Ovaj zadatak je "prevario" i najbolje matematičare jer skoro niko ne vidi jednu caku. Da li ste vi u onih 1% izuzetnih?

Većina ljudi, čim vidi brojeve na slici, napravi istu grešku – potceni zadatak. Deluje prosto, kao osnovna škola, ali upravo tu leži zamka. Ako ste mislili da je ovo samo još jedna obična mozgalica, verovatno ćete se pridružiti onoj ogromnoj grupi koja je dala pogrešan odgovor.

Gde svi greše?

Zastrašujuće veliki broj ljudi tvrdi da je rešenje ovog zadatka broj 4. Ako ste i vi dobili taj rezultat, moramo da vas razočaramo – to je netačno. Iako deluje logično, taj put vodi pravo u ćorsokak.

U čemu je zapravo caka?

Da biste došli do tačnog rešenja, zaboravite na automatizam. Prvi korak je svima jasan: zagrada. Tu dobijamo jednačinu koja izgleda ovako: 10 : 5(2).

I ovde nastaje pravi rat na internetu.

Većina će početi da računa s leva na desno, deliće 10 sa 5 i dobiti 2, a onda to pomnožiti sa onim iz zagrade. Tako se dobija famozna četvorka, koja je pogrešna.

Ovaj zadatak je dizajniran upravo tako da vas navede na brzopletost i pogrešan trag.

Pravo pravilo koje su mnogi zaboravili

Broj 5 i zagrada koja stoji odmah uz njega nisu razdvojeni znakom. Oni u matematici čine neraskidivu celinu. Ne možete deliti pre nego što rešite taj spoj. Dakle, prvo množite 5 sa onim što je unutar zagrade. To nam daje 10.

Tek na samom kraju, kada imamo 10 : 10, dobijamo jedini tačan rezultat: 1.

Da li ste odmah videli ovu caku ili ste se i vi „upecali“ na broj 4? Testirajte prijatelje, videćete da skoro niko ne pogađa iz prve.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com